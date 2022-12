Skvělá třetí třetina Detroitu stačila na bod, Edmonton prohloubil krizi Chicaga

V noci na čtvrtek se v kanadsko-americké NHL hrály čtyři duely. Detroit na Buffalo ztrácel už tři góly, ale výtečná třetí třetina znamenala, že se šlo do prodloužení a následně i do nájezdů, ve kterých uspěly Šavle. Rangers díky jistému Jaroslavu Halákovi vyhráli v Ottawě a pátou výhru Maple Leafs za sebou vystřelila trefa Engvalla. Edmonton po bláznivé třetí třetině dokázal získat dva body v Chicagu.

DETROIT RED WINGS - BUFFALO SABRES

4:5 sn. (1:2, 0:2, 3:0 - 0:0)

Detroit smazal tříbrankové manko

Detroit se hned zkraje zápasu ujal vedení, jenže Buffalo dokázalo poměrně rychle vyrovnat a v 31. minutě dokonce vedlo už 4:1. Hokejisté Red Wings ale předvedli výbornou třetí periodu, ve které nejprve snížil Perron a po něm se prosadil ještě dvakrát Sundqvist. Nájezdová loterie vyšla lépe Buffalu, které tak uhájilo dva body.

Branky a nahrávky

2. Berggren (Hronek, Veleno), 47. Perron (Larkin, Hronek), 51. Sundqvist (Copp, Oesterle), 53. Sundqvist (Copp) – 5. Cozens (C. Anderson), 9. Samuelsson (Dahlin), 29. Cozens (Peterka, Quinn), 31. J. Skinner (T. Thompson, Dahlin), rozh. náj. Quinn.

Statistiky

Střely na bránu: 45 – 34 | Přesilová hra: 0/7 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 16

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (DET) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 65:00

Craig Anderson (BUF) – 41 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,1 %, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 0+2, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 24:09

Dominik Kubalík (DET) – 0+0, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:05

Tři hvězdy utkání

1. Dylan Cozens (BUF) – 2+0

2. Oskar Sundqvist (DET) – 2+0

3. Rasmus Dahlin (BUF) – 0+2

OTTAWA SENATORS - NEW YORK RANGERS

1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Jezdci zabrali

Loňský semifinalista z New Yorku padl před tímto duelem třikrát v řadě. Chuť si Rangers spravili v Ottawě, kde dokázali uspět 3:1. Na góly Veseyho a Goodrowa zareagoval ve 34. minutě Pinto, avšak ze strany Senators to bylo vše, sedm minut před koncem ještě zvýšil vedení hostů Kreider. Skvělý výkon předvedl obránce Lindgren, jenž asistoval na tři branky. Dařilo se také slovenskému brankáři Jaroslavu Halákovi, který zapsal 34 zákroků a pouze jeden inkasovaný gól.

Branky a nahrávky

34. Pinto (Batherson, Holden) – 11. Vesey (R. Lindgren), 31. Goodrow (R. Lindgren, Blais), 53. Kreider (R. Lindgren, Zibanejad).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 36 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (OTT) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 57:41

Jaroslav Halák (NYR) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 59:57



Československá stopa v utkání

Jaroslav Halák (NYR) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 59:57

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 16:10

Tři hvězdy utkání

1. Ryan Lindgren (NYR) – 0+3

2. Jaroslav Halák (NYR) – 34 zákroků

3. Chris Kreider (NYR) – 1+0

TORONTO MAPLE LEAFS - SAN JOSE SHARKS

3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Toronto potvrdilo formu

Už to vypadalo, že utkání za stavu 1:1 dojde až do prodloužení, ale v čase 57:33 dal rozdílovou branku domácí Engvall. Toronto ještě potvrdilo svou výhru gólem do prázdné branky, o který se postaral hvězdný Mitchell Marner. Kanadský celek se už společně s Vegas dělí o třetí příčku v rámci celé soutěže, díky pěti výhrám v řadě šlape na paty Bostonu a New Jersey.

Branky a nahrávky

25. Matthews (Hollowell, Bunting), 58. Engvall (Kerfoot, Kämpf), 59. Marner (Kerfoot) – 28. Nieto (Couture, Cicek).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 24 | Přesilová hra: 0/3 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 59:19

Aaron Dell (SJS) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 57:57



Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:11

Radim Šimek (SJS) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:16

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:28

Tři hvězdy utkání

1. Mitchell Marner (TOR) – 1+0

2. Ilja Samsonov (TOR) – 23 zákroků

3. Auston Matthews (TOR) – 1+0

CHICAGO BLACKHAWKS - EDMONTON OILERS

4:5 (0:0, 1:2, 3:3)

Chicago padlo osmkrát za sebou

Nelichotivá série Chicaga neskončila ani proti Edmontonu. Favorit z Kanady vedl v polovině utkání o dvě branky, ale domácí se nedali. Ztráceli pak dokonce už 1:4, ale Domi a Entwistle duel snížili. Rozhodnutí přinesla trefa Leona Draisaitla z 56. minuty. Chicagu nepomohlo ani další snížení z hole Domiho.

Branky a nahrávky

35. Katchouk (J. Johnson, Entwistle), 53. Domi, 53. Entwistle (R. Johnson), 59. Domi (P. Kane) – 21. Draisaitl (Nurse, Kulak), 30. Nugent-Hopkins (Puljujärvi, Janmark), 42. McDavid (Draisaitl, Kulak), 50. Janmark (Nugent-Hopkins, Bouchard), 56. Draisaitl (McDavid, Hyman).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 41 | Přesilová hra: 2/6 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Arvid Söderblom (CHI) – 36 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,8 %, odchytal 59:08

Stuart Skinner (EDM) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Leon Draisaitl (EDM) – 2+1

2. Mattias Janmark (EDM) – 1+1

3. MacKenzie Entwistle (CHI) – 1+1

