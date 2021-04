Skvělý obrat postrčil St. Louis k play-off, McDavid řídil výhru Oilers

Výhodnou pozici pro zbytek základní části si dneska vytvořilo St. Louis, které otočilo zápas v Minnesotě a i díky porážce Coyotes je blízko postupu do play-off. Skvěle si v noci vedl i Connor McDavid, který si připsal další tři body a řídil výhru Oilers na ledě Winnipegu.

OTTAWA SENATORS - VANCOUVER CANUCKS

6:3 (1:0, 4:2, 1:1)

Nepříjemnost pro Vancouveru

Canucks se vidina účasti v play-off pomalu vzdaluje. Canucks nedokázali bodovat na ledě Ottawy a prohráli druhý zápas v řadě, čímž si výrazně komplikují situaci v tabulce. První hvězdou zápasu se stal Brady Tkachuk.

Branky a nahrávky

3. Mete (Formenton, Pinto), 21. Tierney (Chabot, Brown), 22. Norris (Tkachuk), 27. Chabot (Paul, Formenton), 37. Tkachuk (Batherson, Brännström), 55. White – 26. Myers (Juolevi, Höglander), 28. Virtanen (Motte), 58. Sutter (Myers, Hughes).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 22 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 14 – 16

Kdo se postavil do brankoviště?

Marcus Högberg (OTT) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 60:00

Thatcher Demko (VAN) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 58:56



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Brady Tkachuk (OTT) – 1+1

2. Thomas Chabot (OTT) – 1+1

3. Alex Formenton (OTT) – 0+2

MINNESOTA WILD - ST. LOUIS BLUES

3:4 (1:0, 2:1, 0:3)

Skvělý obrat St. Louis

St. Louis na ledě Minnesoty ukázalo, jak se bojuje o play-off! Blues třemi góly ve třetí třetině otočili vývoj zápasu a získali důležité dva body, čímž si upevnili čtvrtou příčku v divizi a nadále mají zápasy k dobru.

Branky a nahrávky

18. Brodin (Foligno, Greenway), 21. Eriksson Ek (Greenway), 32. Foligno (Dumba) – 31. Hoffman (Tarasenko, Perron), 44. Hoffman (Perron, Krug), 48. Kyrou (Thomas), 60. Thomas (Hoffman, Kyrou).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 32 | Přesilová hra: 0/1 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (MIN) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5%, odchytal 59:38

Jordan Binnington (STL) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Robert Thomas (STL) - 1+1

2. Marcus Foligno (MIN) - 1+1

3. Mike Hoffman (STL) - 2+1

MONTREAL CANADIENS - TORONTO MAPLE LEAFS

1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Toronto si zajistilo play-off

Skvělý večer pro Maple Leafs. Toronto vyhrálo na ledě svého rivala z Montrealu a zajistili si účast ve vyřazovacích bojích. Pokud se nestane v divizi nějaké překvapení, tak právě s Canadiens se utká v prvním kole play-off.

Branky a nahrávky

36. Suzuki (Petry, Edmundson) – 2. Nylander (Marner, Rielly), 9. Matthews (Foligno, Rielly), 27. Muzzin (Spezza, Thornton), 49. Brooks (Spezza, Holl).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 29 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 60:00

Jack Campbell (TOR) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Michael Frolík (MTL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě 10:04



Tři hvězdy utkání

1. Auston Matthews (TOR) – 1+0

2. Morgan Rielly (TOR) – 0+2

3. Wiliam Nylander (TOR) – 1+0

WINNIPEG JETS - EDMONTON OILERS

1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Režisér McDavid

I v tomto vítězství Oilers měl prsty Connor McDavid, který si ve čtvrtém zápase v řadě připsal alespoň tři body. Proti Jets si kapitán Edmontonu připsal asistenci u všech gólů.

Branky a nahrávky

25. Wheeler (Copp) – 11. Barrie (McDavid, Nugent-Hopkins), 27. Nugent-Hopkins (Barrie, McDavid), 60. Draisaitl (McDavid, Nurse).

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 27 | Přesilová hra: 0/1 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3%, odchytal 58:32

Mikko Koskinen (EDM) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM) – 0+3

2. Blake Wheeler (WPG) – 1+0

3. Ryan Nugent-Hopkins (EDM) – 1+0

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - COLORADO AVALANCHE

5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Desátá výhra v řadě

O vládcích Západní divize nemůže být sebemenších pochyb. Golden Knights v domácím prostředí s přehledem přehráli Colorado a uspěli v desátém utkání v řadě!

Branky a nahrávky

1. Karlsson (Pietrangelo, Martinez), 30. Pacioretty (Theodore, Stone), 35. Stone (Stephenson, Pacioretty), 41. Pacioretty (Stone), 59. Marchessault – 14. Toews (Söderberg), 38. Graves (MacKinnon).

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 37 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (VGK) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6%, odchytal 60:00

Devan Dubnyk (COL) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0%, odchytal 56:58



Československá stopa v utkání

Martin Kaut (COL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 05:22



Tři hvězdy utkání

1. Max Pacioretty (VGK) - 2+1

2. Mark Stone (VGK) - 1+2

3. Marc-Andre Fleury (VGK) - 35 zákroků

LOS ANGELES KINGS - ANAHEIM DUCKS

2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Otočka Anaheimu

Anaheim ukázal na ledě Los Angeles bojovného ducha a dokázal otočit vývoj utkání. Krátce po polovině zápasu prohrávali Ducks o dva góly, ve druhé části však stihli srovnat a v samotném závěru rozhodl Cam Fowler.

Branky a nahrávky

25. Vilardi (Moore, Kempe), 32. Kempe (Anderson, Roy) – 33. Carrick (Volkov, Fleury), 37. Steel (Rakell), 59. Fowler.

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 22 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Cal Petersen (LAK) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4%, odchytal 59:19

John Gibson (ANA) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Cam Fowler (ANA) - 1+0

2. Adrian Kempe (LAK) - 1+1

3. Sam Carrick (ANA) - 1+0

SAN JOSE SHARKS - ARIZONA COYOTES

4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

Další výhra pro Kořenáře

Český brankář Josef Kořenář dovedl San Jose k dalšímu vítězství. Sharks se brzy dostali do tříbrankového vedení, Coyotes se však vrátili do zápasu a byl to boj až do samotného konce. Výhru Sharks ale gólem do prázdné klece pojistil Tomáš Hertl.

Branky a nahrávky

2. Kane (Barabanov, Hertl), 11. Balcers (Couture, Leonard), 15. Labanc (True, Gregor), 60. Hertl (Ferraro, Couture) – 16. Kessel (Schmaltz, Keller), 25. Larsson (Hjalmarsson, Hunt).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 30 | Přesilová hra: 0/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Josef Kořenář (SJS) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3%, odchytal 59:44

Darcy Kuemper (ARI) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0%, odchytal 57:53



Československá stopa v utkání

Josef Kořenář (SJS) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3%, odchytal 59:44

Tomáš Hertl (SJS) – 1+1, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:07



Tři hvězdy utkání

1. Evander Kane (SJS) - 1+0

2. Brent Burns (SJS) - 0+0

3. Alexandr Barabanov (SJS) - 0+1

