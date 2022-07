Skvělý příběh! Ničuškin podepsal s Avalanche osmiletou smlouvu

Ruský útočník poprvé ve své kariéře nebude muset bojovat o svoji budoucnost. Po výborné sezóně se s Avalanche domluvil na osmiletém prodloužení smlouvy v hodnotě 49 milionů dolarů.

Začátek kariéry Ničuškina v zámoří nebyl rozhodně pohádkový. Jako desátý hráč draftu 2013 sice dostal hned v nadcházející sezóně prostor v NHL, jenomže po solidním vstupu do nejlepší ligy světa přišel útlum a v nadcházejících dvou letech velké trápení. I to byl jeden z důvodů, proč se Ničuškin v roce 2016 vrátil na dvě sezóny do KHL.

Do NHL se ruský útočník vrátil v ročníku 2018-2019, kdy se Stars podepsal novou dvouletou smlouvu. Tu však v Texasu nedohrál, protože byl po první roce z kontraktu vyplacen. V oné sezóně odehrál za Dallas 57 zápasů a nevstřelil ani jeden gól.

Záchranou ruku mu tehdy podalo Colorado, které ho podepsalo na jeden rok za pouhých 850 tisíc dolarů. Ničuškin nabízené šance využil a odehrál solidní ročník, v němž si připsal sedmadvacet kanadských bodů. Spokojenost byla na obou stranách, a tak bylo podepsáno dvouleté prodloužení smlouvy, které nakonec skončilo velice šťastně.

Uplynulá sezóna byla totiž ze strany Ničuškina tou nejlepší v NHL, když si připsal dvaapadesát bodů a dalšími patnácti body pomohl Coloradu k zisku Stanleyova poháru. I proto bylo jasné, že si rodák z Čeljabinsku finančně velice polepší a to se také stalo.

Ničuškin podepsal s Avalanche novou osmiletou smlouvu, která mu ročně v průměru zajistí 6,125 milionů dolarů a zařadí ho k nejlépe vydělávajícím hráčům v týmu. Skvělý příběh hráče, který byl před pár lety kousek od vypadnutí z NHL.

