Skvostná série Edmontonu. Oilers letos ještě neprohráli

Na skvělé vítězné vlně se nyní valí edmontonští Oilers. Kanadský celek se nachází v naprosté pohodě a nachází se na pozicích zaručujících play off, přitom v úvodu sezony to s ním nevypadalo vůbec ideálně.

Edmonton jde z extrému do extrému. Z prvních dvanácti úvodních duelů letošního ročníku dokázali Oilers desetkrát prohrát. Nyní kanadský celek útočí na absolutní rekord NHL. Díky výhře nad Chicagem pověsili na vítěznou šňůru už patnáctý korálek, to se předtím povedlo v historii NHL pouze čtyřikrát. Již dnes večer mohou díky případné výhře poskočit na dělené druhé místo historických tabulek. Na vyrovnání rekordu by pak musela přijít výhra i po All Stars víkendu na ledě Vegas.

Celou situaci okomentoval Ryan Nugent-Hopkins, který dres Edmontonu obléká již 13. sezonu. „Je to pro nás vzrušující. Takhle chceme hrát. O takovou hru se snažíme už dlouho. Jde o to, abychom se udrželi v zápasech, a samozřejmě naši brankáři musí předvést důležité zákroky, když je potřebujeme,“ začal. „Teď jde jen o to, abychom zůstali sami sebou a věřili svému postupu. Teď se to vyplácí.“

Solidně se v brance předvádí dvojice Stuart Skinner a Calvin Pickard. Druhý jmenovaný navíc zapsal v posledním duelu čisté konto. Vychytal i trestné střílení jednoho z útočníků Blackhawks. „Vždycky si připomínám, abych byl trpělivý, vyjel ven a hlídal si mezery. Takže když vystřelil, byl jsem v dobré pozici. Byl to důležitý zákrok, jelikož se to stalo na konci druhé třetiny,“ popsal Pickard, jenž byl před sezónou podepsán jako trojka.

Současnou formu si pochvaluje také Darnell Nurse: „Z pohledu obránce je hezké, když jste schopni vynulovat soupeře, omezit jejich šance a hrát dobře v obraně. Z mého pohledu je docela zábavné hrát v takových situacích.“

Edmonton našel přemožitele naposledy před Vánoci, kdy nestačil na Islanders. Od té doby jsou Olejáři výborní, svou vítěznou šňůru by chtěli rozšířit již dnes od 22 hodin, kdy doma přivítají Nashville.

Share on Google+