NHL.cz na Facebooku

NHL

Slafkovského historický večer! Hattrickem sestřelil Tampu a potvrdil roli superstar

20. dubna 10:00

David Zlomek

Montreal Canadiens vstoupili do vyřazovacích bojů přesně tak, jak o tom jejich fanoušci snili. Hlavním architektem úvodního vítězství 4:3 v prodloužení na ledě Tampy Bay se stal Juraj Slafkovský. Slovenský útočník potvrdil slova svého kapitána Nicka Suzukiho, který předpovídal, že se jeho urostlý parťák s prvním vhozeným pukem promění v nezastavitelného obra.

Slafkovský se stal vůbec prvním hráčem v bohaté historii Canadiens, který v zápase play-off nasázel tři góly v přesilovkách. Ten nejdůležitější přišel v čase 61:22, kdy nekompromisně rozhodl o prvním bodu v sérii. „Měl jsem tam trochu volného prostoru, tak jsem se prostě rozhodl vystřelit a padlo to tam,“ popsal svou vítěznou trefu útočník, který za celý večer vyslal na branku Andreje Vasilevského hned sedm střel a od začátku do konce dominoval fyzicky i herně.

Cesta jedničky draftu z roku 2022 k tomuto historickému momentu nebyla podle trenéra Martina St. Louise vůbec přímočará. Slafkovský si prošel náročným nováčkovským obdobím, kdy se potýkal s nízkou produktivitou i zraněními, ale jeho progres se v posledním roce nezastavil.

„U mladých a talentovaných hráčů musíte mít jako kouč trpělivost a empatii. Chápeme, že ten vývoj nejde vždy jen strmě nahoru, objevovaly se propady, ale v poslední sezoně jich už bylo minimum,“ uvedl St. Louis na adresu hráče, který v základní části nasbíral 73 bodů a svou formu si přenesl i z únorové olympiády v Miláně.

Právě tam Slafkovský osmi body v šesti zápasech dotáhl Slovensko do semifinále a ukázal, že čím vyšší je sázka, tím lepším hokejistou se stává. „Když jde o všechno a zápas se láme, on chce mít ten rozhodující vliv, ať už hitem, napadáním nebo velkou akcí. Umí všechno a on to ví,“ složil mu poklonu spoluhráč Lane Hutson.

Pro Canadiens byla Slafkovského dominance v přesilovkách naprosto zásadní, protože defenziva Blesků dokázala v rovnovážném stavu prakticky vymazat Suzukiho i padesátigólového střelce Colea Caufielda. Tampa se navíc v druhé třetině postarala o obrat, když během necelé půlminuty otočila skóre na 2:1.

Montreal se ale nenechal rozhodit a Slafkovský v poslední minutě druhé části srovnal stav, čímž vrátil svůj tým do hry. „Je to klasický silový útočník. Obrovský chlap, kterého je skoro nemožné zastavit. Někdy si myslíte, že ho Nick s Colem dělají lepším, ale on dělá lepším i je oba. Má v sobě obrovské sebevědomí a ten správný drajv,“ nešetřil chválou Josh Anderson.

Share on Google+

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.