Slafkovského historický večer! Hattrickem sestřelil Tampu a potvrdil roli superstar

20. dubna 10:00David Zlomek
Montreal Canadiens vstoupili do vyřazovacích bojů přesně tak, jak o tom jejich fanoušci snili. Hlavním architektem úvodního vítězství 4:3 v prodloužení na ledě Tampy Bay se stal Juraj Slafkovský. Slovenský útočník potvrdil slova svého kapitána Nicka Suzukiho, který předpovídal, že se jeho urostlý parťák s prvním vhozeným pukem promění v nezastavitelného obra.
Slafkovský se stal vůbec prvním hráčem v bohaté historii Canadiens, který v zápase play-off nasázel tři góly v přesilovkách. Ten nejdůležitější přišel v čase 61:22, kdy nekompromisně rozhodl o prvním bodu v sérii. „Měl jsem tam trochu volného prostoru, tak jsem se prostě rozhodl vystřelit a padlo to tam,“ popsal svou vítěznou trefu útočník, který za celý večer vyslal na branku Andreje Vasilevského hned sedm střel a od začátku do konce dominoval fyzicky i herně.
Cesta jedničky draftu z roku 2022 k tomuto historickému momentu nebyla podle trenéra Martina St. Louise vůbec přímočará. Slafkovský si prošel náročným nováčkovským obdobím, kdy se potýkal s nízkou produktivitou i zraněními, ale jeho progres se v posledním roce nezastavil.
„U mladých a talentovaných hráčů musíte mít jako kouč trpělivost a empatii. Chápeme, že ten vývoj nejde vždy jen strmě nahoru, objevovaly se propady, ale v poslední sezoně jich už bylo minimum,“ uvedl St. Louis na adresu hráče, který v základní části nasbíral 73 bodů a svou formu si přenesl i z únorové olympiády v Miláně.
Právě tam Slafkovský osmi body v šesti zápasech dotáhl Slovensko do semifinále a ukázal, že čím vyšší je sázka, tím lepším hokejistou se stává. „Když jde o všechno a zápas se láme, on chce mít ten rozhodující vliv, ať už hitem, napadáním nebo velkou akcí. Umí všechno a on to ví,“ složil mu poklonu spoluhráč Lane Hutson.
Pro Canadiens byla Slafkovského dominance v přesilovkách naprosto zásadní, protože defenziva Blesků dokázala v rovnovážném stavu prakticky vymazat Suzukiho i padesátigólového střelce Colea Caufielda. Tampa se navíc v druhé třetině postarala o obrat, když během necelé půlminuty otočila skóre na 2:1.
Montreal se ale nenechal rozhodit a Slafkovský v poslední minutě druhé části srovnal stav, čímž vrátil svůj tým do hry. „Je to klasický silový útočník. Obrovský chlap, kterého je skoro nemožné zastavit. Někdy si myslíte, že ho Nick s Colem dělají lepším, ale on dělá lepším i je oba. Má v sobě obrovské sebevědomí a ten správný drajv,“ nešetřil chválou Josh Anderson.