Slafkovského pas a Suzukiho nesmrtelnost. Habs mají po 40 letech stobodového lídra

13. dubna 10:00David Zlomek
Nick Suzuki v noci na pondělí definitivně přepsal historické tabulky Montrealu Canadiens a ukončil čtyřicetileté čekání na hráče, který by v jedné sezóně pokořil magickou hranici 100 bodů. Posledním hokejistou, jemuž se v dresu slavného klubu tento kousek podařil, byl v roce 1986 Mats Naslund.
Suzukiho historický moment přišel v 81. zápase sezóny proti Islanders, kdy v druhé třetině zužitkoval přihrávku Juraje Slafkovského. „Když jste malý kluk, přesně o takových věcech sníte. Je to pro mě nesmírně speciální okamžik,“ uvedl po utkání kapitán, který do týmu přišel v roce 2018 v rámci výměny za Maxe Paciorettyho.
„Toho hráče upřímně obdivuji. Má mimořádný hokejový cit, skvěle brání a disponuje vším, co moderní hokejista potřebuje. Na jeho hře se mi nejvíce líbí, že v rozhodujících momentech dokáže vzít odpovědnost na sebe. Vždy najde cestu, jak vyhrát klíčový souboj nebo vymyslet gólovou nahrávku,“ smekl před ním Pierre Turgeon, jedna z ikon klubu.
Tento milník však není jen osobním úspěchem, ale potvrzením vzestupu celé organizace pod vedením Martina St. Louise. Suzukiho bodová exploze přichází v době, kdy vedle něj vyrostli další elitní hráči. Juraj Slafkovský ve své čtvrté sezpně zaznamenal 30 gólů a 43 asistencí, zatímco Cole Caufield se stal prvním padesátigólovým střelcem týmu od roku 1990. K nim se přidal mladý obránce Lane Hutson, který se 66 asistencemi vyrovnal historický rekord Larryho Robinsona.
„Máme tady skutečně výjimečnou skupinu hráčů. Připadá mi, že v této šatně překonáváme nějaký rekord téměř každý den. Není to ale náhoda, stojí za tím obrovské množství práce. Jsme hladová skupina, která se chce neustále zlepšovat,“ zdůraznil Suzuki.
Kromě ofenzivní produkce zůstává Suzukiho největší devízou jeho spolehlivost a fyzická odolnost. Od svého vstupu do ligy nevynechal jediný z 536 zápasů, což z něj činí železného muže a snad největšího favorita na zisk Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka NHL. David Reinbacher, který si v témže utkání odbyl úspěšný debut v lize, pak vyzdvihl kapitánův vliv na mladší spoluhráče: „Je to rozený lídr a hlava celé naší kabiny. Z každého jeho pohybu vyzařuje neuvěřitelný klid, který se přenáší na nás všechny.“