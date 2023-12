Slafkovský chytá formu. Už teď má stejně bodů jako Dubois, je lepší než Laine nebo Kubalík

Ta statistika se objevila po nočním zápase. Juraj Slafkovský má na kontě stejně bodů jako vyzdvihovaný a štědře placený Pierre-Luc Dubois. Tedy dvanáct. Je to spíše obžaloba kanadského hokejisty, nicméně vzestup slovenského útočníka je zřejmý.

Montrealu se v prosinci velmi daří. Bodoval v pěti zápasech za sebou, třikrát vyhrál. Trochu nečekaně se dostal i do boje o play off (alespoň zatím).

Velký podíl na tom nese první útočná formace. Nick Suzuki, Cole Caufield a Juraj Slafkovský hrají od svého opětovného spojení skvělý hokej a v poslední době se jim to konečně vyplácí.

A pokud se ještě více zaměříme na Slafkovského, tak ten je na opravdu velmi dobré vlně. Slovák se v poslední době těší velkému úspěchu a zdá se, že překypuje sebevědomím, což je oproti minulým měsícům velká změna.

Asistence proti Islanders naznačila, že se dostává do formy. Proti Jets pak nebodoval, ale v posledních dvou zápasech zapsal v každém 1+1.

Góly to nejsou krásné, ale prostě se počítají. Slafkovský se tím učí nové roli. Je mnohem více u brány. Tam, kde to bolí, ale kde se také vyplácí být.

„Někdo tam musí být,“ pokrčil rameny. „Líbí se mi to. Jednou mi to šlo přímo od nohy, teď to aspoň trefilo hokejku,“ říkal poté, co vstřelil první vítězný gól v NHL.

Jeho 12 bodů ve 33 zápasech není nic neuvěřitelného, ale je třeba si uvědomit, že je to stejná produkce jako třeba u Pierra-Luca Duboise, Tima Meiera či Alexe Killorna. Taky má více bodů než Jordan Staal, Jevgenij Kuzněcov, Seth Jones nebo Patrik Laine.

Fanoušci Canadiens z něj konečně můžou mít radost, nicméně velkou pochvalu míří také na trenéra Martina St. Louise.

Ten se totiž Slovákovi pečlivě věnuje. Slafkovskému dává na ledě dost prostoru, na každém tréninku s ním horlivě diskutuje a radí mu a velmi často také tráví spoustu času rozbory na videu.

