Slafkovský pod tlakem: St. Louis mu vzkazuje, že éra výmluv skončila

20. září 9:30David Zlomek
Juraj Slafkovský vstupuje do své čtvrté sezóny v NHL s jasným vzkazem od trenéra Montrealu. Martin St. Louis během úvodního dne kempu dal najevo, že už není prostor na pomalé starty ani čekání na to, až forma přijde sama.
„Opravdový hokej začíná teď,“ řekl St. Louis novinářům i hráčům. „Jak se rozhoduješ s pukem v neutrální zóně, jak rychle přepneš z útoku do obrany, to všechno musí začít už teď. Ne až v říjnu, ne až v lednu. Včera.“
Právě Slafkovský byl v minulých sezonách typickým příkladem hráče, který se rozehrával pomalu. Jako nejmladší hráč v lize po draftu v roce 2022 dostal prostor na adaptaci, ve druhém roce se trápil až do půlky sezony, ale nakonec ukázal, proč byl vybrán jako jednička. Loni začal znovu pomaleji a sám po sezoně přiznal, že by nejradši změnil přístup: „Kdybych mohl něco udělat jinak, byl bych připravený hned v říjnu, ne až v lednu.“
St. Louis teď od něj chce, aby na slova navázal. „Je starší, zkušenější, má všechno, co potřebuje, aby byl úspěšný,“ vysvětlil kouč. „Nemůžete čekat na přípravu, na první zápasy, na začátek sezony. Chci vidět hlad hned. Když vidíme, že má na víc, řekneme mu: Slafe, pojď, hned teď.“
Slafkovský na sebe tlak přijímá. Po podpisu osmileté smlouvy říká, že necítí větší zodpovědnost, ale ví, co musí změnit. „Něco v mé hře chybělo, ale myslím, že jsem přišel na to, co to je. Možná jsem se ty věci nenaučil dělat dřív a začal jsem s nimi až v půlce sezony,“ řekl. „Musím hrát tvrdě, používat tělo, vyhrávat puky, být silný na kotouči a dělat správná rozhodnutí. A dávat góly.“
Slafkovský bude znovu nastupovat po boku Nicka Suzukiho a Colea Caufielda, tedy dvojice, se kterou odehrál nejvíc minut v posledních třech letech. Montreal věří, že už od prvního utkání uvidí hráče, který dokáže využít svou postavu i šikovnost naplno a stát se rozdílovým křídlem.
Pokud Slafkovský zvládne nastoupit do sezony ve stejném tempu, v jakém loni končil, Canadiens můžou být jedním z nejnepříjemnějších soupeřů v celé lize. Jak řekl St. Louis: „Nemůžeme spoléhat na naději. Musíme jednat. A začít teď.“
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.