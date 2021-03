Šlágr v Coloradu či návrat Bostonu. Plus dalších devět utkání

Čtvrteční program NHL je nesmírně bohatý. Do hry se dostane 22 týmů, k vidění tak bude 11 zápasů. Do hry se po pauze způsobené covidem vrací Boston, Minnesota bude bránit domácí neporazitelnost a Colorado na svém ledě přivítá ve šlágru Vegas. Jaké další zápasy dnes v noci uvidíme?

00:00 Boston Bruins – New York Islanders

Bruins se téměř po týdnu dostanou zpátky do hry. Všechny trable kolem covidu jsou za nimi, ve středu večer trénovali a jsou připraveni hrát. Proti lídrovi divize už budou připraveni hrát hráči, kteří byli na covid listině. Navíc se po zranění do tréninku vrátil například Rask s Carlem. Boston bude muset zabrat v ofenzivě, jeho 77 branek patří k nejslabším výkonům v celé lize. Proti organizovaným Isles to nebude nic lehkého.

00:00 Philadelphia Flyers – New York Rangers

Flyers se pořád nedaří dostat z velkého útlumu. Naposledy na svém ledě prohráli s New Jersey, když ztrátu doháněli až na samotném konci. Rangers budou mít velkou motivaci, protože kdyby vyhráli, dotáhnou se bodově právě na Flyers. Předpoklady k tomu mají, rozjetý Panarin, tři výhry z posledních čtyř zápasů, navíc se do branky vrátí jednička Šesťjorkin.

00:00 Washington Capitals – New Jersey Devils

Odpočinutí Capitals proti rozjetým Devils. Hokejisté z hlavního města USA od neděle, kdy Rangers přetrhli jejich sedmizápasovou vítěznou šňůru, nehráli, měli tak dost času na odpočinek a potřebný trénink. Jejich soupeře není radno podcenit, jelikož Ďáblové se rozehráli ke slušným výkonům a z posledních pěti utkání vyhráli hned čtyři. Letos se tyto dva týmy potkaly už čtyřikrát, vždy vyhráli Caps.

00:00 Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes

Týmy se potkávají počtvrté za sebou, po dvou triumfech Blue Jackets naposledy vyhráli hosté, kteří Columbusu nedovolili ani jednu branku. Pro domácí začíná být každý zápas existenční. Boj o čtvrté místo je naprosto otevřený. Hosté se vyhřívají na druhém místě a svými výkony všem dokazují, že predikce o možném favoritovi na Stanley Cup nebyly nesmyslné.

00:00 Ottawa Senators – Toronto Maple Leafs

Ottawa v posledních dvou zápasech zaskočila Calgary a odnesla si plný počet bodů. Druhou výhru v NHL vychytal gólman Gustavsson. Hosté se nenacházejí v nejlepší formě. Posledních osm zápasů a jenom dvě výhry? To je málo a v Torontu to vědí. Chtělo by se napsat, že v Ottawě by si Maple Leafs mohli spravit chuť, nicméně Senators už několikrát ukázali, že porazit dokážou kohokoliv. Letos to proti Torontu dokázali už třikrát.

00:00 Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres

První ze dvou zápasů po sobě šel přesně podle plánu, v tom druhém by se nic měnit nemělo. Penguins by si měli připsat povinné dva body do tabulky. Sabres v uplynulém utkání v podstatě nekladli odpor a góly, které dostali, se budou na přednáškách o obraně ukazovat jako odstrašující příklad. Crosby a spol. budou chtít uštědřit Buffalu další lekci.

01:00 Minnesota Wild – St. Louis Blues

Deset! Minnesota proti Ducks dokázala protáhnout pozoruhodnou sérii vítězství na domácím ledě a pokračuje ve tvorbě rekordu organizace. Dnešní zápas bude velice důležitý. Buď Wild svému soupeři v tabulce odskočí, nebo se Blues přiblíží a zamotají celou situaci. Parta Davida Perrona naposled dostala ve Vegas pětku, nicméně odčinit to bude na ledě Minnesoty nesmírně těžké.

01:00 Chicago Blackhawks – Florida Panthers

Panthers zase mocně dotahovali, ale tentokrát už to nevyšlo. Floridě se letos pravidelně daří otáčet zápasy, nicméně v posledním zápase to proti Blackhawks nedokázali, byť jen těsně. Chicago i díky tomu drží poslední postupovou příčku a svou pozici bude chtít dnes potvrdit. Forma Floridy není v posledních dnech nijak oslnivá. Navíc visí otazník nad startem kapitána Barkova, jenž chyběl už minule.

01:00 Nashville Predators – Detroit Red Wings

Poslední utkání těchto dvou celků se neslo spíše ve světle skandálu rozhodčího. Trochu se tak zapomnělo na výhru domácích 2:0. Predators konečně přeřazují na vyšší otáčky a ze ztracené sezony a možného výprodeje (Ellis, Ekholm, Granlund) jsou najednou ve hře o play off. Alespoň teoreticky. Hosty najdeme spolehlivě na posledním místě, nic jiného se ale nečekalo.

01:30 Dallas Stars – Tampa Bay Lightning

Stars se i nadále topí v nedobrých výkonech, výsledky jsou mocně za očekáváním. Předposlední místo v divizi rozhodně není nic, co by si v Dallasu přáli. To Tampa pokračuje v nastoleném trendu a je nejlepším týmem. Pět výher v řadě, naposledy právě na ledě Stars. I když to bylo jenom těsně 2:1. Když máte ale v bráně Vasilevského, tak víte, že zápas vyhrajete. Ruský gólman vyhrál už dvanáctkrát za sebou.

02:00 Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights

Pravděpodobně největší šlágr čtvrteční noci nabídne souboj mezi Coloradem a Vegas. Utkají se nejlepší týmy Západní divize. Oba hrají ve velké formě, a to i přes malé zakopnutí. Vegas prohráli na ledě Kings, Colorado ztratilo náskok na ledě Coyotes a padlo na nájezdy. Na jejich kvalitě to však nic nemění. O vyrovnanosti hovoří i letošní vzájemná bilance 2:2.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+