Šlágry v Bostonu, Tampě, Pittsburghu a Calgary. Vyhraje Minnesota posedmé v řadě?

Noc z úterý na středu nabídne hokejovým fanouškům opravdu pestrý program. Hned čtyři zápasy nabídnou přímé souboje týmů z horních pater tabulky. Hodinu po půlnoci se začne hrát v Bostonu, Tampě a Pittsburghu, utkání dvou nejlepších mančaftů Západní konference odstartuje o dvě hodiny později. Celkově je na programu devět zápasů.

Medvědi se postupně prokousali až do širší špičky Východní konference, zatímco Toronto v posledních zápasech střídá výhry s porážkami. Naposledy však dokázalo zastavit silnou Floridu 5:2 i díky 34 zákrokům brankáře Petra Mrázka. Boston jde do utkání s bilancí čtyř výher za sebou.

Duel devátého s desátým týmem konference by byl za normálních okolností bojem o postupové příčky do play-off, avšak ztráta Columbusu a Islanders na osmý Washington je obrovská. Bude to tak utkání jen o teoretickou naději na postup do vyřazovací části. Oba celky však nemají zrovna ideální formu.

Florida by proti Montrealu ráda odčinila předchozí prohru s Torontem. V souboji s Canadiens bude jednoznačným favoritem, poněvadž rozdíl v tabulce mezi oběma celky je sedmačtyřicetibodový. Pikantní utkání to bude proti obránce Bena Chiarota, jenž nedávno opustil Montreal a namířil si to právě do týmu Panthers.

Skvělou podívanou nám jistě nabídne i zápas mezi Pittsburghem a Rangers. Tučňáci se domácím fanouškům naposledy představili ve velkém stylu, když jedenácti góly jednoznačně smetli Detroit. Pod vítězství 11:2 se výrazně podepsal Jevgenij Malkin, jenž vstřelil svůj první hattrick od ledna 2018. Rangers se minule protrápili k zisku dvou bodů proti Buffalu. V prodloužení rozhodl obránce Miller.

Reprízu loňského druhého kola Stanley Cupu bude hostit Tampa. Vítěz dvou předchozích sezon přivítá rozjetou Carolinu, která by ráda navázala na jednoznačné výhry 7:2 v St. Louis a 6:1 ve Washingtonu. Ani Blesky však v uplynulých dvou zápasech nezklamaly, v prodloužení bodovaly v Detroitu a následně 4:1 přemohly Islanders.

Dvě hodiny po půlnoci bude Minnesota hájit svou šestizápasovou neporazitelnost. K protáhnutí této série má na domácím kluzišti celkem příjemného soupeře, kterým je Philadelphia. Letci sice občas získávají dva body, avšak z Colorada a Nashvillu opět odjeli s nulou. Právě Predátoři po více než dvou letech změří síly s Ottawou. Favoritem bude o play-off bojující Nashville.

Praví fanoušci NHL by jistě neměli propásnout ani utkání mezi Calgary a Coloradem. Tento souboj nabídne soupeření dvou nejlepších týmů Západní konference. V noci na neděli Plameny rozstřílely ve velmi pohledném zápase Edmonton 9:5. Colorado bralo na ledě Minnesoty bod za prohru po prodloužení.

Dallas po třech výhrách v řadě naposledy nestačil na Vancouver. Nyní se celek přetahující se o play-off představí na ledě Anaheimu, který nevyhrál od 7. března. Série devíti porážek v řadě Kačery zřejmě definitivně odepsala z účasti mezi nejlepšími šestnácti týmy. Zkomplikují Hvězdám jejich snažení?

01:00 Boston Bruins – Toronto Maple Leafs

01:00 Columbus Blue Jackets – New York Islanders

01:00 Florida Panthers – Montreal Canadiens

01:00 Pittsburgh Penguins – New York Rangers

01:00 Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes

02:00 Minnesota Wild – Philadelphia Flyers

02:00 Nashville Predators – Ottawa Senators

03:00 Calgary Flames – Colorado Avalanche

04:00 Anaheim Ducks – Dallas Stars

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+