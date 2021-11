Šlágry v Edmontonu, Torontu i Anaheimu. Bohatou hokejovou noc okoření Suterův návrat

Ze čtvrtka na pátek se mohou fanoušci NHL těšit na opravdu vydatnou porci jedenácti utkání. Pět z nich začne už hodinu po půlnoci, přičemž tím nejzajímavějším bude měření sil mezi Torontem a Rangers. Roli favorita bude chtít potvrdit Florida, která přivítá New Jersey. O dvě hodiny později se kupříkladu Edmonton střetne s Winnipegem a následně celý program uzavře boj mezi Anaheimem a Carolinou. Ukořistí Kačeři svou devátou výhru v řadě?

Dlouhých jedenáct zápasů za sebou Florida nepoznala, jaké to je, aby z utkání odešla bez bodu. Poté ale nestačila na Rangers i New Jersey v základní hrací době a následně padla v nastaveném čase s Pittsburghem a Tampou. Na vítěznou vlnu se vrátila domácím zápasem proti Islanders, který zvládla hlavně díky fantastické první třetině 6:1. Nyní se Panteři chystají na Ďábly z New Jersey, kterým by rádi vrátili předchozí porážku 3:7.

Calgary znovu vkročilo do užší špičky Západní konference ziskem čtyř bodů z uplynulých tří zápasů. V Torontu i Ottawě se mohlo opřít o skvěle chytajícího Dana Vladaře, jenž z celkových 64 střel inkasoval jen dvakrát. Je tak vysoce pravděpodobné, že se český brankář postaví mezi tři tyče i v Buffalu, neboť na ledě Philadelphie Plameny v minulém zápase prohrály. Šavle však kanadskému celku nedají nic zadarmo, z patnácti duelů totiž vytěžily solidních 16 bodů.

Ve stejný čas se do hry dostanou i týmy Toronta a Rangers, kterým se v poslední době opravdu daří. Oba celky momentálně drží čtyřzápasovou bodovou sérii. Maple Leafs se navíc mohou opřít o dobrou formu českých útočníků Ondřeje Kašeho a Davida Kämpfa, kteří si z minulých čtyř zápasů připsali dohromady osm kanadských bodů. Vítěz tohoto klání by se mohl dotáhnout na úplné čelo soutěže.

Zajímavý zápas se odehraje i ve Philadelphii, která se po velmi dlouhé době utká s Tampou. Zatímco Letci střídají výhry s porážkami, úřadující šampion drží osmizápasovou bodovou sérii. Naopak souboj dvou trápících se celků bude k vidění v Montrealu, který přivítá Pittsburgh.

St. Louis i San Jose jsou na tom v tabulce podobně. Jejich první vzájemný střet v letošní sezoně ovládli Blues 5:3 i díky dvěma brankám Brandona Saada. Stabilní formu má Minnesota, která se v totožném čase, tedy dvě hodiny po půlnoci, utká s Dallasem. Velmi pikantní duel odehraje Ryan Suter, který u Divočiny působil dlouhých devět sezon.

Kojoti z Arizony se stále nemohou vyhrabat ze dna celé NHL, přestože v noci z úterý na středu překvapivě zvítězili na kluzišti St. Louis 3:2. Své předchozí vítězství by tak rádi potvrdili doma s Columbusem. U něj si skvělou formu drží Jakub Voráček, jenž je po Oliveru Bjorkstrandovi druhým nejproduktivnějším hráčem týmu.

Vskutku fantastickou formu má edmontonský Leon Draisaitl. Německá hvězda vévodí produktivitě soutěže a zároveň nastřílela už 17 branek v patnácti zápasech. Olejáře znovu čeká Winnipeg, kterému před dvěma dny podlehli 2:5. Zároveň se jedná o utkání druhého a třetího nejlepšího týmu Západní konference.

Další velký šlágr programu se bude hrát v Anaheimu. Kačeři, kteří už 8 utkání nepoznali hořkost porážky, změří síly se silnou Carolinou. V domácím prostředí se představí potřetí v řadě, zatímco Hurricanes čeká teprve druhý z celkových pěti zápasů na západním pobřeží USA. Ve formě hrající kapitán Ducks Ryan Getzlaf v minulém duelu dosáhl na tisící kanadský bod v základní části. Načne proti Carolině tisícovku druhou?

Souběžně se zápasem v Anaheimu odstartuje i duel mezi Vegas a Detroitem. Oba týmy se letos potkaly už jednou, v domácím prostředí se před deseti dny radoval Detroit. Zajímavostí je, že Golden Knights i Red Wings momentálně pobývají na osmých pozicích svých konferencí.

01:00 Buffalo Sabres – Calgary Flames

01:00 Florida Panthers – New Jersey Devils

01:00 Philadelphia Flyers – Tampa Bay Lightning

01:00 Toronto Maple Leafs – New York Rangers

01:00 Montreal Canadiens – Pittsburgh Penguins

02:00 Minnesota Wild – Dallas Stars

02:00 St. Louis Blues – San Jose Sharks

03:00 Edmonton Oilers – Winnipeg Jets

03:00 Arizona Coyotes – Columbus Blue Jackets

04:00 Anaheim Ducks – Carolina Hurricanes

04:00 Vegas Golden Knights – Detroit Red Wings

