Šlágry v Pittsburghu a Washingtonu, hrát budou všichni z čela kanadského bodování

Noc z úterý na středu bude hokejově pořádně bohatá. Hrát se bude hned na dvanácti stadionech, přičemž první duely započnou těsně po půlnoci. Fanoušky zajímá nejen tabulka týmů, ale i ta s kanadským bodováním. Pro české nadšence je zajímavá především z důvodu, že David Pastrňák okupuje druhou pozici s jednobodovou ztrátou na Connora McDavida. Oba tito hráči dnes nastoupí, a tak je možné, že se bude pořadí opět měnit.

Zajímavé duely budou k vidění hned od půlnoci. Do Madison Square Garden přijede o další body bojovat Philadelphie, kterou úvod sezóny zastihl v trochu překvapivě dobré formě. Jezdci si v posledních dvou zápasech napravili reputaci, když po čtyřech porážkách zvítězili v Dallasu a Arizoně.

De lepší formy se začíná dostávat také Tampa, která z posledních pěti duelů zvládla hned čtyři. Na led Blesků přijedou hokejisté Ottawy, která má zatím vyrovnanou bilanci čtyř výher i porážek. Nepříjemností pro Senátory je zranění Joshe Norrise, kterého už delší dobu trápí rameno. Na pořadu dne bude možná i operace, která by jej vyřadila dlouhodobě.

Do akce půjdou také doposud dva nejlepší týmy. Shodně po šestnácti bodech nasbírali hokejisté Vegas i Bostonu. Zlatí rytíři pojedou do hlavního města USA, Medvědi zase do Pittsburghu. Oba prozatím úspěšné týmy tak nečeká vůbec nic lehkého, jelikož Capitals i Penguins jsou zatím za očekáváním, což se pokusí dnes změnit.

Jedno z doposud největších hráčských překvapení skrývají Králové z Los Angeles. V jejich dresu totiž válí třiadvacetiletý Gabriel Vilardi, který je s osmi góly společně s Andrejem Svečnikovem na děleném druhém místě v tabulce střelců. Králové se představí na ledě Dallasu, který zažívá po slibném úvodu ročníku útlum, když z posledních čtyř duelů vybojoval jen dva body.

Naopak na vítěznou vlnu v poslední době nasedli Ostrované a Ďáblové. Newyorčany čeká duel v Chicagu, které je v letošním ročníku pasováno do role outsidera. New Jersey změří síly s nevyzpytatelným Vancouverem. Kosatkám úvod sezóny vůbec nevyšel, ale nyní budou mít příležitost přidat třetí vítězství v řadě.

Do akce půjdou také Connor McDavid s Leonem Draisaitlem, jejichž Edmonton bude na domácí půdě o body bojovat s Predátory, kteří jsou ve výsledkové krizi. Nashville sice zvládl úvodní duely v Praze proti Žralokům, avšak od té body přišlo jen jedno vítězství ze sedmi zápasů.

Kompletní program:

00:00 New York Rangers – Philadelphia Flyers

00:00 Tampa Bay Lightning – Ottawa Senators

00:00 Washington Capitals – Vegas Golden Knights

01:00 Minnesota Wild – Montreal Canadiens

01:00 Pittsburgh Penguins – Boston Bruins

01:30 Dallas Stars – Los Angeles Kings

01:30 Chicago Blackhawks – New York Islanders

02:00 Calgary Flames – Seattle Kraken

02:00 Edmonton Oilers – Nashville Predators

03:00 Arizona Coyotes – Florida Panthers

03:00 Vancouver Canucks – New Jersey Devils

03:30 San Jose Sharks – Anaheim Ducks

