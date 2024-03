Sláva, pocta a slzy. V Dallasu odhalili sochu Mikea Modana

Mike Modano na sobotní večer do konce života nezapomene. Organizace odhalila jeho sochu, k proslovu se navíc skoro nedostal. Proč? Fanoušci ho prostě nepustili ke slovu, ovace trvaly vkuse snad přes minutu.

Modano, jenž je momentálně poradce pro hokejové operace v týmu Minnesoty Wild, je skutečnou legendou organizace. Nikdo v její historii nedal více gólů (557) či asistencí (802), je také rekordmanem v počtu odehraných zápasů (1459).

Modano, jednička draftu 1988, odehrál 20 ze svých 21 sezon v NHL za Stars. To vše se datuje do doby, kdy působil pod názvem North Stars.

V první sezoně v Dallasu, tedy v letech 1993-94, Modano nastřílel 50 gólů. V ročníku 1998/99, kdy Stars porazili Buffalo v šesti zápasech a získali Stanley Cup, vedl Dallas s 34 góly a 81 body.

Členství v hokejové síni slávy tak bylo jistotou, navíc klub v roce 2014 nechal vyřadit jeho dres s číslem 9.

A teď další velká paráda, a sice socha před stadionem American Airlines Center.

"Je těžké vyjádřit slovy, co to pro mě znamená," řekl Modano poté, co si utřel slzy po minutovém potlesku vestoje od naplněných tribun. "Před třiceti lety jsme v roce 1993 nasedli do letadla, abychom sem přiletěli, když se Minnesota North Stars stěhovala do Dallasu. Nevěděli jsme, co můžeme očekávat. O pět let později jsme vám v roce 1999 vyhráli Stanley Cup. Z Dallasu jsme udělali hokejové město."

Třiapadesátiletý Modano se se sochou připojil k bývalé hvězdě Dallasu Mavericks Dirku Nowitzkému jako hráč se sochou na náměstí před arénou. "Děkuji Dirkovi, že mi držel místo," vtipkoval Modano.

To vše poté, co se musely měnit plány. Slavnostní ceremoniál byl původně naplánován na sobotní odpoledne, ale kvůli vytrvalému dešti byl odložen a přesunut do haly. Na dojemnosti či prestižnosti to nic neobralo. Naopak, plná aréna dodala celé události větší šmrnc.

Stars fans bring Mike Modano to tears at the ceremony to unveil his new statue outside American Airlines Center ????



(via @JeffKolbFOX4) pic.twitter.com/tdoJV2If5B — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) March 17, 2024

