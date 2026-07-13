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Slaví s Gretzkym, přišel za Eichela. Krebs se Šavlím upsal na čtyři roky, po průlomu se vyhne arbitráži

14. července 16:30

Tomáš Zatloukal

Co má Peyton Krebs společného s Waynem Gretzkym? Možná víte, že oba slaví narozeniny 26. ledna. A spojuje je také fakt, že to z bratrského hokejového tria dotáhli nejdál. Gretzky ke statusu nejlepšího plejera všech dob, Krebs ke stálému místu v NHL a čerstvě také k dlouhodobé smlouvě. Nemusel k arbitráži, která byla naplánovaná na 1. srpna, když kývl na čtyřletý kontrakt v celkové výši 18 milionů dolarů. Ročně si přijde na 4,5 "mega", čímž si oproti dosavadnímu platu polepší více než trojnásobně. A to už je tuze příhodný důvod k oslavě, i když zrovna není v kalendáři nalistovaný první měsíc roku.

Spíš než v souvislosti s Gretzkym bývá Krebs zmiňován s jiným generačním talentem.

Číslem 19, ofenzivním tahounem Vegas Jackem Eichelem.

Právě Krebse, krom jiného, Golden Knights kdysi obětovali, aby Eichela z Buffala získali. A zatímco Alex Tuch už za Sabres bojovat nebude, Krebs nedaleko Niagarských vodopádů plánuje zůstat až do roku 2030.

S GM Jarmem Kekäläinenem se dohodl coby RFA, tedy volný hráč s omezením. Pro jistotu byl přihlášený k arbitráži, ale obě strany jasně ukázaly, že o žádné tahanice a slovní přestřelky před soudcem, nestály. A ostatně proč by? Krebs měl nároky, které nepůsobily nijak přestřeleně, a navíc za sebou báječný ročník.

Kekäläinen pětadvacetiletého forvarda rád podepsal za srovnatelné peníze, které u anaheimských Kačerů nadělil AJ Greerovi, čistokrevnému borci do třetí či spíš čtvrté brázdy, poslední dobou mocně kritizovaný generální manažer Pat Verbeek. Samozřejmě srovnání lehce pokulhává, Greer by jinak prchl na hráčský trh, ale pointa je jasná.

Čím si řekl Krebs o víceletou smlouvu?

Stanovil si vícero osobáků. Tak třeba vůbec poprvé odehrál kompletní základní část. Zvládl 39 bodů, 12krát skóroval. Vše rekordy. Ta produktivita byla obstojná, když uvážíte, že hrál 13 minut za večer a pendloval sestavou.

V play-off nezaostával, bral šest punktů. Zkrátka průlom.

Jeho výkonnostní strop každopádně bude ještě výše, ostatně na sedmnáctku draftu kdysi spadl především kvůli vážnému zranění achilovky, potenciál měl a má velký. A s Tuchovým odchodem se mu otevírá více prostoru potvrdit Kekäläinenova slova - skvělých hokejistů máme dost!

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