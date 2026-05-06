Slavin se kál, potopil Hurikány. Takhle jsem ho v životě hrát neviděl, nechápal Brind‘Amour

22. května 16:00

Tomáš Zatloukal

To on je klíčová figura defenzívy Caroliny. Jacobb Slavin, dvaatřicetiletý mazák, co se od února může počítat mezi olympijské šampiony. Mančaft na něj typicky spoléhá v kritických chvílích. Jenže tentokrát se pilíř zhroutil... Slavin zapsal čtyři mínusy, opakovaně výrazně chyboval. Jako by svou formu nechal hvězdný Američan ve druhém kole. Kole, které pro něj a kumpány skončilo před 12 dny. Před novináři nekličkoval, naopak projevil mimořádnou sebereflexi..

Slavinovi budiž ke cti, jak se ke svému bídnému vystoupení přihlásil.

Žádná schovávaná, žádné výmluvy. 

"Vidím to tak, že jsem jim tu výhru daroval. Musím se zlepšit," povídal pro The Athletic. Proti Montrealu propadal ovšem nejen on, sociální sítě zaplavily komentáře o tom, že celé defenzívě vypnul mozek... 

Habs se snadno dostávali do brejků, které díky skvělé technice a chladnokrevnosti dokázali párkrát využít. Nádherný gól dal Ivan Děmidov. "Banán" z dílny Juraje Slafkovského byl ještě hezčí.

Slavin, bek s pověstí jednoho z nejspolehlivějších v NHL, byl u tří obdržených gólů v úvodní dvacetiminutovce, která mač rozhodla. Výsledek? Carolina v tomto play-off poprvé padla a to jednoznačně - 2:6.

Přitom to měl být právě on, kdo vymaže klíčové forvardy Canadiens. 

Místo toho Montrealu nabídl tutovky. "Za osm let jsem ho neviděl hrát takhle. Ale vidíte, stane se...," rozpovídal se o Slavinovi kouč Canes Rod Brind'Amour. "Potvrdilo se, že jakmile jim dát trošku místa, je po všem."

A dodal, že víru v kumšt zkušeného borce rozhodně neztratil. "Sebere se z toho a příště se herně zase zvedne."

Jistě, Slavin udělal chybná, někdy vyloženě naivní rozhodnutí.

Zůstává ovšem otázkou, zda není částečně obětí herního systému ordinovaného Brind'Amourem. Zvolený styl bránění má své limity. Obzvlášť proti svižně kombinujícím, přímočarým a skvěle bruslícím protivníkům.

A ještě k tomu, když vypadnete z tempa, přijdete o správný timing a rozhodnost.

Šance na reparát přijde v noci ze soboty na neděli.

