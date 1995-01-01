Sledoval jsem ho jako kluk! Kaprizov útočí na Gáboríkův rekord

5. února 12:00Jiří Lacina
Ve středu proti Nashvillu neskóroval, jinak mu to ale v sezóně „lepí“. Dvěma pondělními zásahy proti Montrealu, včetně vítězné trefy v prodloužení, se dostal v probíhající sezóně už na 32 branek. Dohromady na 217 v NHL. A když v NHL, tak v Minnesotě.
Jinde totiž Kirill Kaprizov za mořem nehrál.
Produktivní Rus válí za Divočinu šestým rokem a za tu dobu se prokousal klubovými historickými žebříčky pořádně vysoko. V produktivitě je za Mikko Koivem (709) druhý, aktuálně má 456 bodů. V tabulce střelců se blíží vrcholu.
Marián Gáborík potřeboval odehrát za Wild 502 zápasů, aby nastřílel 219 branek. Nejvíc v dějinách organizace. Kaprizov má odehraných 376 zápasů a je na kótě 217. V posledních sedmi duelech se trefil sedmkrát.
Zatímco osm současných hráčů Wild a další dva z farmy jedou na olympiádu, Kaprizov si odpočine a zregeneruje. Rusko je vyloučeno z účasti na hrách kvůli probíhajícímu konfliktu na Ukrajině a jeho hokejisté tak do Itálie nezamíří.
„Jsem vlastně rád, že na turnaji nebude, protože jak hraje, je děsivé,“ zažertoval spoluhráč z Minnesoty Brock Faber, který bude reprezentovat USA. „Ne, samozřejmě, je to pro něj škoda. Hraje fantasticky a je zábava ho sledovat,“ dodal už vážně Američan.
Kaprizov měl v sezóně střelecky sušší období. Trenér John Hynes si vybaví několik večerů, kdy si Rus pravděpodobně zasloužil víc gólů, ale puk do sítě cestu nenašel. Hokejista workoholik, který je známý tím, že po tréninku stráví klidně 30 minut navíc střelbou a tečováním puků, nicméně dál maká a jeho úsilí se odráží ve statistikách.
„Pokračoval ve správném nasazení, bojoval,“ kvituje Hynes. „Líbí se mi, že teď střílí. Dává góly různými způsoby. Pokud máte takový talent, chcete být smrtící hrozbou.“
V rámci oslavy 25. výročí Wild na podzim se do Minnesoty vrátili Gáborík a další borci předešlých let mladé organizace. Kaprizov se osobně setkal se slovenskou hvězdou, jejíž rekord brzo překoná.
„Mluvil jsem s ním. Bylo to zábavné, protože si pamatuju, že když jsem byl kluk, sledoval jsem ho. Viděl jsem, jak hraje za nároďák a v NHL,“ řekl Kaprizov, aniž by skrýval, že během Gáboríkova působení v Minnesotě byl příliš mladý (pozn.: Slovákova první štace v NHL). „Nevzpomínám si na to, ale viděl jsem highlighty. Myslím, že byl rychlý a měl parádní střelu. Výborný bruslař.“
Pauzu teď bere jako příležitost zregenerovat a připravit se na konec sezóny. „Kolik zápasů zbývá do play-off? Dvacet a něco? Jo, chci být připravený,“ říká pevně Kaprizov.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.