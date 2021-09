Slibný začátek! Ekmana-Larssona si Canucks chválí

Když si Canucks před rokem s velkou pompou pořizovali Natea Schmidta, mnuli si fanoušci této organizace ruce. Měli totiž zato, že právě získali obránce budoucnosti. Úplně to ale nevyšlo. Rok se s rokem sešel a na západ Kanady zamířilo další slavné jméno. Oliver Ekman-Larsson, dlouholetý hráč Arizony, zatím zanechává solidní dojem.

Jistě, zajíci se počítají až po honu. A až za pár let se ukáže, zdali byla tato velká investice výhrou. Jenom pro připomenutí, švédský bek zamířil do Vancouveru letos v létě. S sebou přinesl kromě matné formy z posledních let také velkou smlouvu, na které se však Arizona bude částí podílet.

Zatím to však vypadá, že sázka na Ekmana-Larssona by mohla být vítězná. Na kempu se totiž dle zámořských novinářů jeví výborně. Ve svém prvním přípravném zápase, který v barvách Vancouveru odehrál, vypadal jako hráč, kterého Vancouver opravdu chtěl, a ne jako někdo, koho se Arizona chtěla zbavit.

Třicetiletý bek nastolil hned od začátku přípravy velice svižné tempo a k tomu přidal i pro obránce potřebnou tvrdost.

Kromě toho také ukázal, že jeho největší předností je stále rozehrávka. Ukázal to hlavně v přesilovce a v zápase si připsal dvě asistence.

Více než body ale trenéři Canucks sledovali to, jak skvělý má přehled a jak mu jde bruslení. Mohlo by se to zdát jako samozřejmost, nicméně v některých zápasech v minulém působišti postrádal i tyto základní prvky. V tom zápase proti Calgary byl jednoduše všude.

„Pořádně se do toho obul,“ chválil svého svěřence Travis Green, kouč Kosatek. „Hrál s velkou chutí. Do zápasu byl doslova zažraný, a to je vždycky dobré vidět.“

Své zaujetí ukazoval i tvrdou hrou. Zprvu sice byl tvrdě sražen Brettem Ritchiem a poté krosčekován Dillonem Dubem, pak se ale otřepal a v druhé třetině třeba doslova smetl jednoho z borců Flames.

„V Arizoně byl můj kapitán. Když někoho takhle sundal, celý tým to povzbudilo,“ dodal Conor Garland, který se v červenci přesunul právě s Ekmanem-Larssonem z Arizony směrem na sever. „Vidět ho hrát takhle už v přípravě, to nakopne všechny. Jsem rád za něj i za celý tým, protože v něm získal opravdu skvělého obránce.“

Dle tréninků to vypadá, že dvojnásobnému mistrovi světa připadne role v prvním obranném páru s Tuckerem Poolmanem, jenž je ve Vancouveru také nováčkem. Předtím působil ve Winnipegu.

