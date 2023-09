Slibný začátek. Slafkovský zaujal na kempu, Canadiens čekají velké věci

Nejen Cole Caufiled. I Juraj Slafkovský má být velkou pomocí ofenzivy Montrealu Canadiens. Habs od něj čekají velké věci, on sám od sebe jistě také. Přípravu nepodcenil, nicméně podle trenéra týmu Martina St. Louise Slovákovi chybí větší dávka sebevědomí.

Juraj Slafkovský vstupoval do své nováčkovské sezóny s velkými očekáváními. Neodehrál špatný rok, ale říct, že splnil nebo předčil očekávání fanoušků Canadiens, by nebylo na místě. Výrazně ho ale zradilo zdraví.

Slafkovský měl spoustu volna, aby se uzdravil a lépe připravil na druhý ročník, a tak se pustil do práce. Pracoval na zlepšení dýchání, kromě toho se věnoval i bruslení. Na každoročním letním golfovém turnaji Canadiens se také objevil viditelně „menší“. Dle svých slov totiž shodil a teď váží něco kolem metráku.

I proto patří na kempu Montrealu k těm lepším. Tamní fanoušky zaujal. Ti sice píší, že nejde o zázračné kousky, ale chápou to. „Slafkovský má solidní kemp. Fanoušci by možná chtěli víc, ale to, co předvádí, je pochopitelné, vždyť se dostával z velkého zranění,“ píše například portál Montreal Hockey Now.

Kde je problém? Sebevědomí. Respektive jeho nedostatek. Když mezi sebou hráli hráči Habs tréninkový zápas, hrál Slovák obstojně. Nicméně opakoval se jeden jev. Když se dostal do výhodné pozice, zpanikařil a ke střele se ani nedostal. Málo střelby je něco, na čem dle novinářů zapracovat.

Například jednou se dostal do úniku dva na jednoho. Nebyla to sice žádná extra střelecká pozice, ale na pár sekund se otevřelo okýnko, kdy střílet. To se ale nestalo, nepřišla ani přihrávka v pravý čas. Celá akce tak vyšuměla do ztracena.

Všiml si toho i trenér Martin St. Louis. „Nemůžu někde nakoupit sebedůvěru a darovat mu ji. Tak to nefunguje, musí to získat sám. Jak? Být víc u puku, být aktivní. Tím se dostane do velkých šancí, které ho pak naučí, co má dělat,“ vysvětloval někdejší vynikající útočník.

