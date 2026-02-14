Slováci přímo postupují do čtvrtfinále! Blízko jsou po vítězství 11:0 také Finové

14. února 14:55Adam Bagar
Hokejisté Slovenska přes porážku 3:5 se Švédskem slaví přímý postup do čtvrtfinále. Po vítězství Finska 11:0 nad Itálií vyhráli skupinu B díky nejlepšímu skóre v minitabulce tří šestibodových týmů. Ve skupině C pak uspělo Lotyšsko, které udolalo Německo v poměru 4:3.
Favorizovaní Švédové potřebovali v pořádně zamotané skupině B vyhrát alespoň o tři góly. Po trefách Eliase Petterssona a parádě Lucase Raymonda utekli do vedení 5:2. Jenže... V závěru druhý jmenovaný zbytečně fauloval a Dalibor Dvorský dal pro Slováky veledůležitou branku, která je přiblížila k senzačnímu přímému postupu do čtvrtfinále.
ŠVÉDSKO – SLOVENSKO 5:3 (1:1, 2:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 8. Eriksson Ek (Kempe), 28. Kempe (Dahlin, Raymond), 35. Pettersson (Forsberg, Hedman), 48. Pettersson (Raymond, Karlsson), 52. Raymond (Zibanejad, Karlsson) – 9. Slafkovský (Nemec, Gernát), 30. Gernát (Čerešňák, Ružička), 60. Dvorský (Slafkovský, Čerešňák).
Rozhodčí: Ansons (Lotyšsko), Rehman (USA) – Hynek, Suchánek (oba Česko).
Vyloučení: 7:7.
Využití: 1:1.
V oslabení: 1:0.
Střely na branku: 51:32.
Diváci: 11 332.
Švédsko: Markström – Ekman-Larsson, Hedman, Dahlin, Forsling, Karlsson, Broberg – Nylander, Eriksson Ek, Kempe – Raymond, Zibanejad, Landeskog – Forsberg, Pettersson, Johansson – Rakell, Wennberg, Holmberg. Trenér: Hallam.
Slovensko: Hlavaj – Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, P. Koch – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, Cingel, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Okuliar – Liška, Sukeľ, Cehlárik – Takáč. Trenér: Országh.
FINSKO – ITÁLIE 11:0 (3:0, 3:0, 5:0)
Branky a nahrávky: 7. Aho (Rantanen, Lehkonen), 10. Aho (Rantanen, Heiskanen), 11. Kakko (Mikkola, Ristolainen), 25. Kiviranta (Mikkola, Ristolainen), 28. Kakko (Luostarinen), 38. Granlund (Kakko, Luostarinen), 42. Heiskanen (Rantanen), 42. Lehkonen (Teräväinen), 44. Aho (Lehkonen, Jokiharju), 54. Armia (Haula), 58. Kiviranta (Armia, Haula).
Rozhodčí: Ch. Holm (Švédsko), McCauley – MacPherson (oba Kanada), Ankerstjerne (Dánsko).
Vyloučení: 0:4.
Využití: 2:0.
Střely na branku: 62:15.
Diváci: Doplníme později.
Finsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, Määttä, Lehtonen, Jokiharju – Rantanen, Hintz, Tolvanen – Teräväinen, Aho, Lehkonen – Kakko, Granlund, Luostarinen – Armia, Haula, Kiviranta. Trenér: Pennanen.
Itálie: Clara – T. Larkin, Trivellato, Pietroniro, Zanatta, DiTomaso, Glira, Seed, Di Perna – Gazley, Bradley, Zanetti – De Luca, Frycklund, Saracino – Petan, Mantenuto, Frigo – Purdeller, Kostner, Morini. Trenér: J. Jalonen.
Lotyšsko poslední dobou patří k oblíbeným soupeřům našich západní sousedů, porazili jej třikrát v řadě. Ale v Miláně další vítězství nepřidali. Dvakrát srovnával v přesilové hře Dans Ločmelis a ve třetí části překlopili skóre v Česku dobře známí Eduards Tralmaks a Renars Krastenbergs, jenž nakonec zapsal vítěznou trefu. Lotyši slaví první tři body.
NĚMECKO – LOTYŠSKO 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 3. Reichel (Kahun, Kälble), 17. Kälble (Tiffels), 58. Stützle (Draisaitl, Peterka) – 16. Ločmelis (Girgensons, Krastenbergs), 29. Ločmelis (Balcers, Balinskis), 49. Tralmaks (Girgensons, Jaks), 52. Krastenbergs (Daugavinš, Šmits).
Rozhodčí: MacFarlane (USA), Dwyer – Cherrey (oba Kanada), Hautamäki (Finsko).
Vyloučení: 4:4.
Využití: 0:2.
Střely na branku: 29:22.
Diváci: 4 033.
Německo: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller – Tiffels, Draisaitl, Samanski – Stachowiak, Stützle, Peterka – Kahun, Michaelis, Reichel – Ehl, Sturm, Rieder. Trenér: Kreis.
Lotyšsko: Šilovs – Balinskis, Rubins, Zile, Jaks, Mamčics, Šmits, Cibulskis – Tralmaks, Girgensons, Vilmanis – Krastenbergs, Blugers, Daugavinš – Balcers, Ločmelis, Rihards Bukarts – Dzierkals, Batna, Ravinskis – Roberts Bukarts. Trenér: Vitolinš.
Sobota 14. února:
21:10 USA – Dánsko (sk. C, Santa Giulia)
Neděle 15. února:
12:10 Švýcarsko – Česko (sk. A, Santa Giulia)
16:40 Kanada – Francie (sk. A, Santa Giulia)
19:10 Dánsko – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
21:10 USA – Německo (sk. C, Santa Giulia)
Úterý 17. února:
12:10 1. osmifinále (Santa Giulia)
12:10 2. osmifinále (Milano Rho)
16:40 3. osmifinále (Santa Giulia)
21:10 4. osmifinále (Santa Giulia)
Středa 18. února:
12:10 1. čtvrtfinále (Santa Giulia)
14:10 2. čtvrtfinále (Milano Rho)
16:40 3. čtvrtfinále (Santa Giulia)
21:10 4. čtvrtfinále (Santa Giulia)
Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.