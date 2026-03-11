Slováci v akci: Slafkovský znovu mezi střelci!

12. března 3:56Jan Šlapáček
Slovenský útočník Juraj Slafkovský nabral v posledních zápasech skvělou formu a opět pomohl Montrealu k vítězství.
Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)
Slovenský útočník si na ledě Ottawy dokázal rozšířit své střelecké konto, když se mu povedlo během úvodní přesilové hry otevřít skóre zápasu.
Velkou zásluhu na tomto gólu má Ivan Děmidov, po jehož přihrávce zakončoval Slafkovský do odkryté klece.
SLAF!! ????
— NHL (@NHL) March 11, 2026
With that goal, Juraj Slafkovský (164) has passed Henri Richard (163) for the most career points by a player before age 22 in @CanadiensMTL history!
????: @Sportsnet or stream on Sportsnet+ ➡️ https://t.co/4KjbdjVctF pic.twitter.com/xIZaL0gOc7
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Ottawa Senators - Montreal Canadiens 2:3
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:43
Philadelphia Flyers - Washington Capitals 4:1
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:09