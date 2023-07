Slovák Dvorský podepsal smlouvu v NHL, hrát má ale zatím ve Švédsku

Slováka Dalibora Dvorského draftovala letos z celkového 10. místa organizace St. Louis Blues. Tento klub dnes oznámil podpis nováčkovské tříleté smlouvy s talentovaným útočníkem.

Jde poměrně o očekávaný krok organizace – Dvorský byl na draftu nejvýše postaveným Slovákem.

Předvídá se mu velká budoucnost, teď to ale bude muset dokázat.

Těžko říct, kdy Dvorský dostane šanci v nejlepší hokejové lize světa. Teď ale po draftu udělal další krok k tomu, aby se tak jednou stalo.

We told you we liked this kid. #stlblues — St. Louis Blues (@StLouisBlues) July 14, 2023

Podepsal nováčkovský kontrakt na 950 000 dolarů (v případě působení v NHL).

Ovšem další ročník by měl hrát ve švédské nejvyšší soutěži, těsně před draftem se dohodl na dvouletém kontraktu s týmem IK Oskarshamn, kde jsou také Lukáš Jašek, Hynek Zohorna a Marek Langhamer.

Dvorský působí ve Švédsku takřka celou kariéru, v posledních dvou ročnících nakoukl do druhé nejvyšší ligy, teď se má posunout o patro výš.

„Každý hráč má svou vlastní odlišnou cestu. Vybral jsem si cestu Švédska a jsem šťastný, že jsem to udělal. Myslím, že to pro mě bylo dobré. Hodně jsem se tam naučil. Samozřejmě je to náročné. Hokej je neustále náročný, ale já ty výzvy mám rád," řekl zámořským novinářům v tomto týdnu.

Druhý historický draft pre Slovensko v histórii a jeho dvaja najväčší aktéri: najvyššie draftovaný z našich Dalibor Dvorský a historicky najvyššie draftovaný brankár Adam Gajan, ktorý bol pôvodne pred juniorskými MS štvorkou ? @DennikSport pic.twitter.com/OZElppkAdM — Tomáš Prokop (@Lewysko) June 29, 2023

Talentovaný mladík zaujal na sebe ale také ve slovenské nejvyšší soutěži v roce 2021, když teprve jako patnáctiletý skóroval!

Rodák ze Zvolena zářil také na posledním mistrovství světa do 18 let, kde v pouhých sedmi zápasech zapsal 13 bodů a dostal se do All-Star týmu. Účastnil se také MS do 20 let (v pěti utkáních 1+2).

