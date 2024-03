Slovák Pospíšil opět v centru dění. Odpad, komentuje jeho chování trenér soupeře

Není to tak dávno, co zaplnil slovenský útočník Martin Pospíšil titulky článků poté, co si vyšlápl na Brada Marchanda. Nyní byl vidět opět. V nočním zápase proti Seattlu předvedl dva nebezpečné hity, po kterých se soupeř hodně zlobil.

Všechno začalo už v první třetině, kdy nevybíravě narazil na mantinel obránce Adama Larssona. To rozhodčí sice nechali být, nicméně bitkou se pomstil Ty Kartye.

Ty Kartye went after Martin Pospisil for his huge hit on Larsson in the 1st period ???? pic.twitter.com/lkpy8KVizr — Gino Hard (@GinoHard_) March 5, 2024

Ke konci posledního dějství už byla situace, jejíž obětí byl tentokrát bek Vince Dunn, závažnější. Pospíšil dostal za hit, který přikládáme níže, trest pět minut plus do konce zápasu.

Martin Pospisil gets a 5 minute major and a game misconduct for hitting from behind on Vince Dunn ???? pic.twitter.com/bQDYoroUou — Gino Hard (@GinoHard_) March 5, 2024

Trenér Kraken Dave Hakstol po zápase neměl k dispozici aktuální informace o Dunnově stavu, ale oba Pospíšilovy hity v zápase označil jako odpad.

"Když budete dělat tyhle věci, budete za to muset nést odpovědnost. Když na vás někdo vyjede a chce to vyřešit jako chlap, měl by reagovat, a to se také nestalo," řekl médiím včetně členů trenér. "Takže dál už to nechám na lize. Myslím, že oba hity byly tak ošklivé, jak jen to jde."

Hakstol byl také dotázán na odezvu svého týmu v reakci na hit na Larssona. Dotaz pochopitelně mířil na Kartyeho chování. "To nechám být, to si necháme uvnitř naší šatny," dodal. "Odvedl skvělou práci."

Šéf střídačky Flames Ryan Huska mezitím řekl, že ještě nemohl přezkoumat Pospíšilův hit na Dunna.

"Tenhle kluk má vliv pokaždé, když hraje," řekl. "Teď se učí, jak se vším pracovat, to je asi to jediné, co můžeme říct. Po většinu roku určitě hrál na hraně, ale většinou to bylo v pořádku. Odvádí opravdu dobrou práci."

Čtyřiadvacetiletý Slovák nasbíral v této sezoně – jeho první v NHL – šest branek, 15 bodů a 72 trestných minut ve 45 zápasech, díky čemuž je nejvylučovanější hráč týmu.

Share on Google+