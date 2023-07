Slovenské drahokamy: Dvorský i Honzek hvězdami nováčkovských kempů

Slovenský hokej určitě neprožívá v posledních letech nijak parádní období, individuálně ale vygeneroval několik hráčů, na něž se fanoušci rozhodně mohou těšit. Po historickém draftu 2022, kdy první dvě místa obsadili Juraj Slafkovský a Šimon Nemec, šli letos v prvním kole opět dva Slováci – Dalibor Dvorský (10.) a Samuel Honzek (16.).

Oba se krátce po draftu předvedli v rozvojových kempech nováčků a oba zanechali skvělý dojem. Osmnáctiletý Dvorský působil poslední dvě sezóny ve Švédsku a v kempu St. Louis patřil k nejlepším. Experti odhadují, že by mohl proniknout do NHL velmi brzo.

„Neuvěřitelný. Nejlepší hráč na ledě,“ vyzdvihl Dvorského v kontextu nováčků místní novinář. „Na vedení Blues udělal velký dojem. Je to jejich nejlepší draftová volba za poslední roky.“

Dvorský dal najevo, že si věří a kempu talentů se rozhodně nepřijel jen zúčastnit. Novinář DeFranks odhadl, že by mimořádně disponovaný Slovák mohl za dva roky naskakovat v St. Louis v TOP SIX, tedy v některé z prvních dvou formací.

Stejně starý Samuel Honzek zvolil v sedmnácti letech odchod do zámořské juniorky, loňskou sezónu strávil ve Western Hockey League, kde za Vancouver Giants nasbíral 56 bodů (23+33) ve 43 zápasech. Na fyzických testech před draftem patřil 193 centimetrový čahoun k nejlepším.

Během pobytu v Calgary odhalil novinářům, že se v mládí vyfotil se třemi slovenskými legendami - se Zdeno Chárou, Mariánem Hossou a Tomášem Kopeckým. „Jako kluk jsem ani nevěděl, vedle koho stojím. Teď to doceňuji mnohem víc,“ rozplývá se, když má sám nakročeno do NHL.

Organizace Flames ho nadchla. Coby první volba Calgary z posledního draftu byl největší atrakcí na setkání nováčků. „Samozřejmě, všude spousta tlaku a pozornosti. Pro mě je to pořád o tom být soustředěný a skromný, chovat se správně a naslouchat. Pobrat toho tady co nejvíc, načerpat nové informace a odejít odtud jako lepší hokejista.“

Rozvojový kemp slouží hlavně k tomu, aby kluboví experti mladíky omrkli. Rozdali jim individuální tréninkové plány, na jejichž základě se budou dál zlepšovat. Stanovit konkrétní cíle a postup, jak jich dosáhnout. Požadavky na Honzeka jsou jasné – očekává se, že se stane hráčem NHL.

Jednou by se pak mohl vrátit domů se Stanley Cupem a fotit se s malými kluky, jako to kdysi udělal on. „Bylo by to ohromné,“ řekl calgarským novinářům. „Je to pochopitelně sen každého hráče, ale všechno to závisí na tom, jak soustředěný a připravený budu.“

Share on Google+