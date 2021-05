Slovincův zápis do dějin. Kopitar si připsal tisící bod

Slovinská paráda na sedm? Kopitar! Útočník Los Angeles Kings se oficiálně zařadil mezi hokejovou smetánku, a to díky asistenci v posledním zápase proti Coyotes. Díky ní se dostal na metu tisíce získaných bodů. Vskutku obdivuhodný počin, který jenom podtrhuje fakt, jak moc pro organizaci Kings tento hokejista znamená. Klobouk dolů.

Hned v pondělí se Kopitar milníku výrazně přiblížil. V prvním zápase proti Arizoně si připsal gól i asistenci. Na tisícovku tak ztrácel jediný bod.

Mnohdy se stane, že hráč, který má významný milník nadosah, jednoduše znervózní a pustí si tento fakt moc do hlavy. V Kopitarově případě se však nic takového nestalo, další bod získal hned v následujícím zápase. Sice to byla až asistence na pojišťovací gól do prázdné brány, nicméně i ta se samozřejmě počítá.

„Těšil jsem se, až to překonám, taky jsem byl ale trochu nervózní,“ přiznal po zápase. „Sám jsem se nad svými myšlenkami několikrát zastavil a řekl si, že o tom přemýšlím až moc. Nakonec jsem tomu nechal volný průběh a vyšlo to.“

Když Kopitara Kings v roce 2005 draftovali, asi si ani nepředstavovali, že by před sebou měl takovou kariéru. V té době si to určitě nemyslel ani on. Novinářům se tehdy dokonce vyznal, že město pořádně nezná. Po šestnácti letech je ale jeho domovem a také místem, kde se stal legendou.

„Bylo těžké si vůbec představit, že bych něco takového dokázal,“ vzpomíná Slovinec. „Jako dítě o tom sní každý. Dostat se do NHL, vyhrát Stanley Cup a mít velkou kariéru. Myslel jsem si, že jsem naivní, ale podívejte se, jak to dopadlo.“

Anže Kopitar se stal čtvrtým hráčem v historii organizace, který se na tuto metu dostal. Před ním je pouze Dave Taylor (1069 bodů), Luc Robitaille (1154) a Marcel Dionne (1307). Až začne příští sezona, bude mu 34 let. Ještě několik let tak v sobě určitě ještě má. Taylora by mohl překonat téměř určitě, Dionne se zdá být nedostižný.

„To, že jsem kolem takových legend, mi dojde až za pár dní. Srdce mi pořád bije jako splašené,“ smál se.

Kopitar už mezi legendy Kings bezpochyby patří. Nejen zásluhou své produktivity, ale také díky příkladné práci po celou dobu působení, díky níž se stal vzorem pro mnoho mladých hokejistů. Tvrdá práce mu přinesla nejenom dva Stanley Cupy, ale také pět účastí v Utkání hvězd či dva zisky Selkeho trofeje pro nejlépe bránícího útočníka v lize.

Gratulujeme, Anže!

