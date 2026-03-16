Smíření s realitou. Malkin už kouká po celé lize, Kennedy ho čeká ve Washingtonu

2. května 16:00Tomáš Zatloukal
Vývoj kolem Jevgenije Malkina nabírá spád. Zatímco ještě pár desítek hodin dozadu se zdálo, že jedinou variantou je pro dvojnásobného vítěze Art Ross Trophy Pittsburgh, nejspíše pod vlivem rozhovorů s GM Pens Kylem Dubasem už ruský veterán rozšiřuje okruh svého zájmu. V jednom je neoblomný - KHL pro příští sezonu nepřipadá v úvahu. Malkin stojí o setrvání za velkou louží, na konkrétní adrese už nelpí. I tak se rýsuje jeden favorit.
Ten scénář už je známý.
Ofenzivní hvězda kolem čtyřicítky míří za svým ještě věhlasnějším krajanem ke Capitals. Vzpomínáte? Ilja Kovalčuk kdysi takhle doplnil Alexe Ovečkina. S cílem zavzpomínat na zlatá léta v dresu "sborné".
Ve stejné fázi kariéry si k elitnímu šutérovi kdysi připojil i Sergej Fjodorov.
Bude Malkin dalším z řadí? Jeho někdejší spoluhráč Tyler Kennedy je o tom, v případě, že definitivně krachnou vyjednávání mezi "Genem" a Dubasem, přesvědčený.
Je tu jedna další zásadní podmínka.
Ovečkin se sice nechal slyšet, že si je poměrně jistý, že v NHL ještě neřekl poslední slovo, nicméně v tuto chvíli zůstává bez kontraktu pro ročník 26/27.
Chce si vše ještě dobře rozmyslet, pohovořit s vedením Caps i rodinou. Potřebuje zjistit, zda (a jaký) je interest také na straně Washingtonu. Pokud se ve svém osudovém klubu na pokračování dohodne, jistě bude o Malkina stát.
Navzdory tomu, že kdysi byli na ledě velkými rivaly. Šli si po krku. Ostatně se naskytla situace, která mohla skončit tuze vážným zraněním. Vzpomínáte? Oba Rusové tehdy vyvázli bez následků...
Bez bruslí jsou ale dlouhé roky přáteli (ne, že by to bylo vždy růžové, dokonce měl kdysi Ovečkin udeřit Malkinova agenta v moskevském baru). Navštěvují se. Navíc si nejednou porozuměli na repre scéně, pojí je vzpomínky na světové tituly.
Byl by pro současný kádr Capitals Malkin zajímavou posilou? Zkušenosti, kvalita a eventuálně i vazby s Ovečkinem jsou všechno plusové body. Stejně tak Malkinova ochota klidně hrát na křídle.
Šel by do sestavy zapracovat, Ne, že ne. Zda k tomu dojde, je jiná otázka
S ohledem na dlouholetou rivalitu Washingtonu a Pittsburghu by šlo o pikantní přestup, byť by za ním byly logické důvody. A trojnásobný šampion u NHL u Tučňáků chtěl/chce zůstat... Jenže Dubas mu dost možná zabouchne dveře.
A tak třeba bude komunita kolem bratrů Protasů a eventuálně Ovečkina s Ivanem Mirošničenkem o jméno, převelice zvučné, početnější.