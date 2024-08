Smith je připraven na další krok. Probije se v San Jose do sestavy?

Čtyřka draftu 2023 vyhlíží NHL. Will Smith by mohl v následující sezóně oblékat dres San Jose. Generální manažer Sharks jasně vzkazuje, že boj o místo nebude mít zadarmo. Žraloci totiž během léta přidali na soupisku hodně kvalitních forvardů. Najde se místo pro Smithe?

Americký útočník Will Smith se v červenci účastnil rozvojového kempu v San Jose. Už před ním generální manažer jasně vzkázal: „Tito starší hráči rozhodně nebudou chtít přenechat svá místa mladému hráči. Mělo by jít o pěkně soutěživý kemp. Ať vyhraje ten nejlepší.“

Devatenáctiletý hráč byl vybrán v roce 2023 jako celkově čtvrtý v pořadí, hned po trojlístku Bedard, Carlsson, Fantilli. Všichni tři už mají za sebou premiérové starty v NHL a poměrně kvalitní ročník. Smith se však rozhodl ještě jeden rok rozvíjet na univerzitě, kde byl hvězdou nejen Boston College, ale celé soutěže. Po skvělém ročníku podepsal nováčkovský kontrakt v Kalifornii.

„Mám očekávání a cíle jako hráč, a cílem je dostat se do týmu a být velkým přínosem,“ vzkázal Will Smith. „Myslím, že se prosadil. Zdá se mi, že je ještě o něco větší. Neviděl jsem o tom žádná data, je to jen můj oční test. Ale vypadá trochu pevněji,“ popsal John McCarthy, hlavní trenér farmy San Jose v AHL.

„Než se sem dostanu na tréninkový kemp, budu mít pravděpodobně o osm nebo deset kilo víc, pro mou hru to bude mít obrovský význam. Budu víc jíst. Dávám si proteinové koktejly. Ale nejde jen o to, co jíte, ale také o načasování. V létě si musíte více plánovat dny a být důslední,“ popsal americký útočník.

Správná strava a více stráveného času v posilovně pomohou Smithovi bojovat o své místo v kádru Sharks. Při pohledu na útočníky, které San Jose v létě ulovilo, je jasné, že nepůjde o snadný úkol. Jen namátkou budou moci Žraloci využít Tylera Toffoliho, Barclayho Goodrowa, Tye Dellandru, Alexe Wennberga či Carla Grundstroma. O své stálé místo budou bojovat William Eklund a Thomas Bordeleau. A nyní se ke zvučným jménům přidává jednička letošního draftu Macklin Celebrini.

Ať už je konkurence jakkoli vysoká, Smith se zdá být připraven se o tuto příležitost poprat. „Věřím vývojovému týmu a jeho zaměstnancům. Mým cílem samozřejmě je dostat se do týmu a pomoci mu, jak jen to půjde,“ přiznal zlatý medailista z mistrovství světa juniorů.

