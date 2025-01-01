Smlouva až v roce 2026. Hughes odmítá řešit spekulace o budoucnosti

4. září 11:30David Zlomek
Kapitán Vancouveru Canucks Quinn Hughes už odpočítává dny do startu nové sezony. Vrátil se do města, kde znovu trénuje na ledě, a za dva týdny ho čeká kemp. Spekulace o jeho budoucnosti se ale mezitím rozjely naplno, byť má Hughes smlouvu ještě na dvě sezony a podepsat nový kontrakt může až v červenci 2026.
Odejít z Vancouveru? To je téma, které mezi fanoušky koluje už víc než rok. I proto, v jakém rozpoložení se Canucks v posledních měsících nacházeli. Hádky, rozkoly v kabině, neúspěch na ledě i změna trenéra. Ale Hughes se k řečem staví jasně.
„Jedna z věcí, ve které jsem opravdu dobrý – nebo jsem se to naučil – je, že žiju přítomností,“ řekl pro Sportsnet. „Stejně teď nemůžu nic podepsat. Takže není co řešit. Co se týče všeho toho hluku, zvládnu to. I proto jsem kapitánem. Umím tyhle věci ustát a hrát na elitní úrovni, ať se kolem děje cokoli.“
Hughes, držitel Norrisovy trofeje z roku 2024, bude při příštích jednáních bezpochyby mířit na plat s osmiciferným ročním základem. Jak vysoko se částka vyšplhá, rozhodne jeho letošní výkonnost.
„Každá sezona přináší jiné výzvy,“ uvedl. „Dva moji nejlepší kamarádi, Conor Garland a Brock Boeser, podepsali ve Vancouveru dlouhodobě. Ale upřímně, loňský rok nebyl zábavný. Nebyl. Jsem hodně soutěživý… a loňská sezona byla neúspěch. Takže chci předvést maximum, být dobrým lídrem a pomoct týmu dostat se do play-off. Co se stane dál, se uvidí.“
Kapitán Canucks se snaží přenést klid i na spoluhráče. „Co se týče šumu kolem týmu, budu se snažit pomoct všem ostatním a být co nejlepší lídr. Hluk mě netrápí. Rok je dlouhý. Soustředím se na každý den zvlášť.“
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.