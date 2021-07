Smlouva na pět let? Kvůli Gretzkymu, přiznává Ovečkin a sní o střeleckém rekordu

Vlastními silami si ve Washingtonu vyjednal královské podmínky. Smlouvu na pět sezon s průměrnou roční gáží 9,5 milionu dolarů. Alex Ovečkin se zkrátka opět ukázal jako zdatný agent. Ještě lépe mu ale jde jiné řemeslo. To střelecké. Jen v NHL a to pouze během základní části nasázel už 730 gólů! 164 zásahů mu schází k tomu, aby vyrovnal absolutní rekord Waynea Gretzkyho. Pro Ovečkina jde o silnou motivaci, právě kvůli honbě za "Great One" trval na pětiletém paktu.

"Dřív jsem si myslel, že ten rekord je nepřekonatelný. Teď už ne. Pokud Alex zůstane zdravý, může to dokázat. Potřebuje dávat aspoň 33 gólů za sezonu a to je zvládnutelné," míní Ted Leonsis, majitel Capitals v rozhovoru pro NBC Sports.

Ovečkin tuto metu překonal třináctkrát ze 16 pokusů, přičemž ve dvou případech se zastavil na 32 trefách.

Nejméně branek zaznamenal letos. Ve velmi specifickém ročníku, zkráceném a nahuštěném kvůli koronavirové pandemii. Navrch poté co moskevský rodák vynechal nejvíc mačů v kariéře (11). I přes obtížné podmínky skóroval 24krát.

V září oslaví šestatřicetiny, podle čerstvě podepsaného kontraktu by měl v NHL vydržet do čtyřicítky. Samozřejmě, sní o tom, že pro Washington vyválčí další Stanley Cup. Capitals stále zůstávají silným mančaftem. Ovečkina ale žene ještě jedna touha.

Ta po tuze prestižním rekordu, který by mu zajistil hokejovou nesmrtelnost. "To je důvod, proč budu hrát další pět sezon. Chci mít šanci dohnat Gretzkyho. Kdo ví, třeba to zvládnu. Vyždímám ze sebe to nejlepší, abych uspěl," povídá "Ovie" pro NBC Sports.

Devítinásobný vítěz Richardovy trofeje pro nejlepšího šutéra NHL dobře ví, že se to nemusí povést. Že ve hře je spousta proměnných od jeho zdraví a formy přes možné výluky po globální krize. Uvažuje ale jako každý elitní sportovec. Dává si mety a cíle.

Gretzkyho rekord je jedním z nich. "Jestli skončím na druhém místě, i to bude skvělý flek," dodává smířlivě. Vždyť i přeskočení Gordieho Howea, muže přezdívaného Pan Hokej, by byla ohromná událost. Ovečkinovi k tomu chybí 72 gólových radostí.

Blíže je v tabulce pátý Marcel Dionne, který má na kontě jen o jedinou trefu víc. Legendární bombarďák Brett Hull vede před Ovečkinem o 11 přesných zásahů, Jaromír Jágr se pyšní 36brankovým náskokem.

Přežene se ruská mašina přes tento trojlístek už v příští sezoně? Vaše sázky s hokejem posedlými přáteli mohou začít...

