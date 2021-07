Smlouva pro veterána! Po Leddyho odchodu si Islanders pojistili zkušenost

Andy Greene ještě nekončí! I v devětatřiceti letech jej budeme vídat na kluzištích NHL. Těsně před zveřejněním seznamu chráněných hráčů s ním Ostrované prodloužili smlouvu o další rok. Přijde si při ní na 750 tisíc dolarů, přičemž dalších 250 tisíc dolarů inkasuje jako podpisový bonus.

Nejlepší hokejovou ligu světa okusil poprvé až v pětadvaceti letech. Do doby, než po něm sáhlo New Jersey, působil v NCAA, kde oblékal dres Miami. Ďáblové šli v sezoně 2006/2007 do neznáma, nakonec se však v nenápadném zadákovi trefili do černého.

Za New Jersey nastupoval bez přestávky až do sezony 2019/2020. V posledních pěti letech svého působení v Newarku plnil funkci kapitána. Poté byl vyměněn do Islanders, se kterými si dvakrát v řadě zahrál semifinále NHL.

V uplynulé sezoně na něj kouč Barry Trotz rád sázel. K pětapadesáti zápasům v základní části přidal dalších devatenáct utkání v play-off. Na ledě trávil v průměru necelých osmnáct minut a zároveň si připsal 6 kanadských bodů. Greene však vyniká hlavně v obranných aspektech hry.

Po výměně Nicka Leddyho do Detroitu potřebovali Islanders jednoho obránce, kterého by mohli vystavit na základě smlouvy v expanzivním draftu. To splnili díky podpisu s Greenem. Zároveň je vysoce nepravděpodobné, že by si jej Seattle vzal, takže Ostrované se i v další sezoně budou moct spolehnout na služby zkušeného obránce.

Celek z New Yorku si „ochránil“ v obranných řadách Scotta Mayfielda, Ryana Pulocka a Adama Pelecha. S posledně jmenovaným se ještě bude muset dohodnout na vylepšené smlouvě, neboť pro sezonu 2021/2022 se momentálně nachází v kolonce chráněných volných hráčů.

Nicméně Leddyho odchodem se místo pod platovým stropem uvolnilo, takže pro Lou Lamoriella a spol. by neměl být problém Pelecha v týmu udržet.

Islanders se tedy očividně snaží co nejvíce udržet pohromadě velice úspěšnou osu týmu, která už třikrát v řadě postoupila minimálně mezi nejlepších osm celků soutěže. Od roku 1984 nyní Ostrované prožívají svou nejúspěšnější éru.

