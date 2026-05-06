Smlouva s Babcockem je smlouva s ďáblem. Fakt to v Edmontonu nevíte?

14. června 8:00Jiří Lacina
Edmonton má dva roky. Právě na tak dlouho má ještě smlouvu Connor McDavid. A to si ti netrpělivější fanoušci myslí, že možná bouchne do stolu a vynutí si odchod dřív. McDavid je loajální profesionál, takže to nejspíš neudělá, přesto se čas Oilers krátí.
A tak přišel generální manažer s šíleným nápadem.
Angažujeme Mikea Babcocka!
Trofeje z despektu a pohrdání
Což o to. Z hlediska vyhraných trofejí je c.v. tohohle pána skutečně nabušené. Je jediným trenérem v Triple Gold Clubu. V roce 2008 získal s Detroitem Stanley Cup, v letech 2010 a 2014 vyhrál s Kanadou olympijské hry, v roce 2016 World Cup, v roce 2004 mistrovství světa, v roce 1997 mistrovství světa dvacítek. Ve sbírce má i University Cup (1994).
Ještě delší je ale seznam jeho hejtrů a těch, kterým ublížil.
Od chvíle, kdy tyhle spekulace vypukly, je Babcocka znovu plný internet.
Mikeu Modanovi nedopřál zápas číslo 1500. V poslední sezóně, kdy legendární Američan podepsal Detroitu, vynechal zhruba polovinu základní části kvůli zranění šlachy, pořád ale mohl dosáhnout na kulatých 1500 utkání. Babcock z něj udělal v předposledním zápase zdravého náhradníka. V posledním ho nechal odehrát zápas č. 1499.
Když se ho skoro jednačtyřicetiletý borec na všechno ptal, Babcock mu řekl: „Mikeu, nepřivedli jsme tě sem, abys odehrál 1500 zápasů. Přivedli jsme tě, abys nám pomohl vyhrát Stanley Cup.“
Svou zkušenost udělal s Babcockem také Chris Chelios. Další veterán, příkladný dříč a bezprecedentní tréninkový fanatik. Pod Mikem Keenanem kdysi hrál i 36-38 minut (v neprodlužovaných zápasech). 1. ledna 2009 ho nechal trenér Red Wings při Winter Classic sedět v prvním venkovním utkání v kariéře, které hrál navíc doma před rodinou, kamarády a známými.
Generální manažer Ken Holland a asistent Jim Nill se s Babcockem tři dny hádali, aby Cheliose do sestavy zařadil. Nehrajete přece jen o výsledek, ale taky o přízeň diváka. Lidi chtěli svého chlapce vidět! Jenomže na tohle Babcock kašle. Dal Cheliosovi první střídání a pak ho usadil na kraj střídačky. Naštvaný bek tam po zbytek utkání popíjel pivo. Pašovali mu ho jeho synové.
Upřímně, svoje si s autoritářským koučem užil i Jiří Hudler, jehož velký šéf dlouho přehlížel a dusil na farmě. Vladimír Havlůj, respektovaný český skaut Red Wings pro Evropu, jenž se podílel na draftování Henrika Zetterberga nebo Pavla Dajucka, se na Hudlera Babcocka ptal. V sezóně 2005-06 byl nejlepším hráčem AHL, v NHL dostal čtyři zápasy.
Další Čech v Detroitu Jakub Kindl pro bezfrazi vzpomínal, jak jednou zíral na tabuli, podle níž měl hrát na druhé straně obrany. Babcock šel zrovna kolem a sarkasticky utrousil: „No jo. Tobě to nejde ani normálně a já ti to dělám ještě těžší, co?“
Nejhůř se ale choval v Detroitu k Johanu Franzénovi. Švéd bojoval s otřesem mozku a kouč ho přede všemi na lavičce ostře napadl. Chris Chelios určitě nebyl žádná citlivka, to snad není potřeba dlouze dokazovat, když ale daný incident označil „za jednu z nejhorších věcí, co jsem v životě viděl“, musela to být soda.
Babcock si pak Franzéna pravidelně zval do své kanceláře, aby mu nadával „do tlustých prasat“, častoval ho urážkami „nikdo tě tady nechce“ a „proč radši neskončíš“?
„Byl jsem jen jeden ze stovky případů. Jen špička ledovce,“ řekl pak Švéd.
Darren McCarty, bitkařská legenda Detroitu, je další z lidí, co se ozvali. Potvrdil trenérovo otřesné výpady vůči Franzénovi, ale nelíbilo se mu ani to, jak zacházel s evropskými hvězdami Dacjukem a Zetterbergem, které podle jeho slov „uštval k smrti“ („running them into the ground“).
Nestačí? Kauza s Mitchem Marnerem v Torontu je dobře známá. Z mladého kluka vymámil hodnocení pracovní morálky starších spoluhráčů, které pak před ostatními zneužil. Jasona Spezzu nechal na tribuně, když s Torontem zavítal k prvnímu utkání do Ottawy, kde strávil významnou část kariéry.
Psychopat nebo sociopat?
Současná doba je jiná. Hráči mnohdy po letech vytahují staré zážitky a stěžují si na nejrůznější věci. Babcockovo chování nicméně přesahovalo veškeré hranice i v dobách, kdy bylo tvrdé zacházení standardem. Chris Chelios by mohl vyprávět o praktikách „šíleného“ Mikea Keenena, pod nímž hrál léta v Chicagu. S husí kůží přitom vzpomíná jen na Babcocka.
Agresor, tyran, egoista. Tak ho popisují hráči. Komentátoři používají výrazy jako sociopat nebo psychopat. Jsou v tom diagnostické rozdíly. Psychopatem se rodíte, sociapata z vás udělá špatné zacházení (především v mládí), což bez důkladné analýzy nelze rozlišit. Je to ale vcelku jedno. V obou případech jde o vážnou poruchu osobnosti.
Platí, že v žádné době se nesmíte ke svým podřízeným chovat jako magor. Nemůžete si na nich hojit traumata z dětství, která si možná ani neuvědomujete.
Pro rok 2026 to platí tuplem.
Má takové angažmá smysl?
Dokonce i Johan Franzén přiznal, že Babcock býval „takticky extrémně dobře připravený“. Nesporně má trenérské kvality, dosáhl řady úspěchů. Hodně z nich ale bylo na mezinárodní úrovni, s Kanadou, kterou by v dané době dovedl na vrchol nejspíš jakýkoli trenér.
Pracovat s hráči dlouhodobě, skloubit taktickou přípravu se schopností motivovat a v důležitých fázích hráče třeba i uvolnit, to už jsou dovednosti, které egoistický kouč nemá. Darren McCarty označil Babcocka za hlavní důvod, proč Detroit v roce 2009 neobhájil Stanley Cup.
Stan Bowman prý angažování kontroverzního muže s hráči Oilers řešil. Lze předpokládat, že prvně volal Connoru McDavidovi. Možná usoudil, že trocha tvrdosti mužstvu prospěje. Sám je v postavení, kdy k němu bude i ten největší trenérský psychopat zdrženlivý. Opravdu ho chce ale unisono celá kabina?
Dokáže tenhle starý pes ve 63 letech aspoň drobně změnit své chování?
Naposledy to zkusili v Columbusu a Babcock skončil dřív, než začal.
Smlouva s Babcockem je smlouva ďáblem.