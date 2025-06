Smlouva s Utahem? Ne, díky! Hrabal překvapil nevídaným gestem

Kdo ze zasvěcených sledoval v minulých letech cesty Lukáše Dostála či Jakuba Dobeše, říkal si bez špetky zaváhání: „Ti se tam dostanou.“ A teď sedí to samé na Michaela Hrabala. Dvacetiletý brankář ale své přiblížení k nejlepší lize světa nehodlá uspěchat.

Hrabal se vydal ve stopách Dobeše, jenž odchytal dva roky v NCAA. Jeho následník má za sebou rovněž dvě sezony na Univesity of Massachusetts, ale sám si myslí, že na další krok ještě není úplně připraven.

Prozradil to jeho kouč Greg Carvel, který byl ve středu hostem The Sick Podcast. Právě o českém gólmanovi se rozhovořil, a to nejen ve spojitosti s bývalým svěřencem Calem Makarem, jenž nyní podruhé získal Norrisovu trofej pro nejlepšího obránce NHL.

„Michael je druhým člověkem po Caleu Makarovi, který řekl: NHL? Ne, ještě zůstanu. Moc hráčů by to nedokázalo, pro mě je to opravdový znak vyspělosti,“ řekl Carvel.

Odchovanec pražské Hvězdy mohl podepsal smlouvu s Utahem, který si ho vybral v druhém kole předloňského draftu. Rozhodl se ale setrvat na univerzitě. „Většina mladíků to má tak, že když jim NHL řekne ‚skoč‘, tak skočí. A já tomu rozumím,“ přiznal Hrabalův trenér.

Carvel moc dobře ví, jaký diamant ve svém týmu brousí. „Je pořád mladý, je mu dvacet. S jeho agentem Allanem Walshem máme na věci podobný pohled. Michael je v dobrém týmu, chytá všechny zápasy, má kvalitního trenéra brankářů. Navíc má i výborné známky a chce si dodělat školu,“ ocenil.

Že Hrabal patří mezi velmi inteligentní hokejisty, se o něm všeobecně ví už od chvíle, kdy v pražské Spartě začal pokukovat po odchodu do zahraničí. V jeho plánech vždy figurovalo na prvním místě vzdělání. Tak byl – a dál očividně i zůstává – nastavený.

Proto na jeho adresu slyšíte ze všech stran chválu. A jeho svědomitost se přenáší i do hokeje. Když si vybral slabší chvilky na dvacítkách a ocitl se pod palbou kritiky? Jiní brankáři by byli zahořklí, on to uchopil jako lekci a jako bod, od něhož se může odrazit. Za rok bylo vidět, jak moc se odrazil.

„Hrozně se mi na něm líbí, že když s ním nejste spokojení, tak chce, abyste mu to řekli do očí.“

„Během těch dvou let na univerzitě si prošel vzestupy a pády, což je obvyklé. Na konci druhého roku už by měl hráč předvádět konzistentní výkony a já jsem to na něm viděl. Myslím, že od Vánoc měl úspěšnost necelých 94 procent, zkrátka špičková čísla,“ smekl trenér Carvel.

Celkem zastavil Hrabal v uplynulé sezoně 92,4 procenta střel a oproti prvnímu ročníku si tak polepšil o 1,2 procenta. Navíc dovedl svůj tým před brány závěrečného turnaje Frozen Four.

„Očekávám, že v příští sezoně už bude jedním z nejlepších gólmanů v lize,“ prohlásil o něm kouč, který ocenil i Hrabalovu kondici. Po jeho první účasti na juniorském šampionátu se prý Hrabala ptal, jak se cítí a kolik má sil. „V pohodě, jako normálně,“ odvětil mu český talent.

A ještě jednu pochvalu Carvel vysekl: „Hrozně se mi na něm líbí, že když s ním nejste spokojení, tak chce, abyste mu to řekli do očí. To se moc často nevidí.“

Tak snad za rok se Utah dočká Hrabalova „ano“.

