Smlouvy pro McDavida a Draisaitla už teď. Dají opory Oilers slevu?

Ještě je na to čas dva, respektive tři roky. Už nyní se ale ta otázka přetřásá. Jak budou vypadat nové kontrakty Connora McDavida a Leona Draisaitla? Bezpochyby nejlepší týmové duo současné NHL zabírá aktuálně v platovém stropu Oilers 21 miliónů.

Kolik to bude příště?

McDavid má smlouvu do konce sezóny 2025-26, tj. ještě tři roky se stropovou zátěží 12,5 miliónu. Leon Draisaitl o sezónu méně, se zátěží 8,5 mil. Prvnímu bude po skončení smlouvy 29, druhému stejně (je o rok starší). Je samozřejmě otázkou, zda budou chtít vůbec v Edmontonu zůstat, stanou se z nich volní hráči bez omezení. Pokud ano, o kolik si řeknou?

Teoreticky mohou podle kolektivní smlouvy zabrat až 20% z celkového platového stropu, víc jedinec dostat nesmí. Byť strop asi mírně poroste, bylo by to pro klub vražedné. Daleko realističtější a nutnější bude určitá „sleva“.

Oilersnation píše o tom, že plat kolem 12,5 miliónů by byl odpovídající a ponechal by dost prostoru postavit kolem dvou výjimečných individualit dostatečně silný tým.

Je to reálné?

Jak je to u konkurence

Nathan MacKinnon bude brát v příští sezóně 12,6 miliónu dolarů. Stanley Cup má, budiž. Je ale velmi možné, že na další už nedosáhne. Také kvůli vysokému platu, který redukuje možnost udržet kolem něj konkurenceschopný tým.

Auston Matthews hraje poslední rok smlouvy za 11,640 mil. S Torontem možná už probíhají jednání o smlouvě nové, přičemž agent se už s předstihem nechal slyšet, že by ze svého svěřence rád udělal nejlépe placeného hráče světa. Těžko říct, do jaké míry s přesvědčením hráčského zástupce o Matthewsově jedinečnosti otřásl fakt, že letos spadl z 60 na 40 branek, ale znáte to, v Torontu je možné všechno.

Také David Pastrňák vstoupil letos do vod, v nichž plavou ty největší ryby. Devadesátimiliónovou smlouvu se stropovou zátěží 11,250 mil. ročně bude dalším měřítkem pro následovníky. Mimochodem, jakkoli sympaťákovi z Havířova milióny přejeme, klubu dával „slevu“ dost dlouho, na situaci v Bostonu už se kontrakt projevil. Geekie, van Riemsdyk, Lucic, Lauko a další podepisovali za drobné. Na lukrativnější posily jednoduše nezbylo.

Příklad pro Oilers může být Ryan McLeod. Ten před několika dny podškrábl dvouletý pakt za 2,1 mil. ročně. Zástupcům novinářského světa pak podrobně objasnil svůj postoj.

„Návrat do téhle party znamenal přijmout, že zde není moc peněz. Hodně týmů, které šly daleko v play off, na tom byly podobně. Je potřeba přinést určitou oběť, pokud chcete vyhrát Stanley Cup. Rád bych odehrál dobrý rok. Myslím, že vítězství jsou nejlepší výplatou, každého učiní šťastnějším. Těším se na to,“ řekl třiadvacetiletý centr.





