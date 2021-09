Smršť podpisů! Islanders oznámili nové smlouvy

Tak tomu se říká nadílka! O tom, že někteří hokejisté v kádru New York Islanders zůstanou, se vědělo. Nicméně organizace z Long Islandu si dávala na čas a podpisy oznámila až dnes. Nových smluv se oficiálně dočkali čtyři hráči, soupiska Isles tak nyní vypadá kompletní.

O koho jde?

Nové smlouvy podepsala čtveřice Ilja Sorokin, Anthony Beauvillier, Casey Cizikas a Kyle Palmieri. Zatímco Sorokin a Beauvillier byli chráněnými volnými hráči, zbylí dva mohli brouzdat po trhu a hledat jiné angažmá. Nakonec se však rozhodli pro setrvání u trenéra Barryho Trotze.

Největším jménem je zřejmě Palmieri, jenž do organizace přišel letos v zimě jako posila před play off. Nevedl si vůbec špatně, a tak si ho Islanders ponechají další čtyři sezony, přičemž mu budou ročně vyplácet pět milionů dolarů.

„Jsem nadšený,“ citovala Palmieriho po podpisu oficiální stránka ligy. „Chtěl jsem tu zůstat. Měl jsem dojem, že zájem byl oboustranný, takže mám radost, že to klaplo. Narodil jsem se tu a mám neskutečné štěstí, že působím doma. Moc se těším na to, co přinese čas.“

Druhým v řadě byl Beauvillier, jenž podepsal o něco skromnější smlouvu. Její podmínky znějí tři roky a 4,15 milionu dolarů ročně. Mladý útočník se postupně zabydlel v sestavě Isles natolik, že je těžké si ji bez něj představit. Důkazem budiž bilance v uplynulém ročníku, kdy v 47 utkáních nasbíral hned 28 bodů.

„Podepsal jsem dlouhý kontrakt, což mě moc těší,“ řekl k nové smlouvě. „Nikde bych nehrál radši než tady. Cítím, že jsme tu rozdělali práci, kterou musíme dokončit.“

Třetím útočníkem s novou smlouvou je pak Cizikas, ten dostal jednoznačně nejdelší kontrakt. Smlouvu totiž podepsal hned na šest let, a to s ročním platem 2,5 milionu dolarů.

„Long Island byl vždycky mým domovem a jsem rád, že tomu tak bude i nadále,“ byl nadšený třicetiletý forvard. „Nechtěl jsem jinam, chci ukončit kariéru jako Ostrovan. Nezajímalo mě, kde a za kolik podepisují ostatní hráči. Chtěl jsem zůstat za každou cenu.“

Novou smlouvu si vysloužil i Sorokin, který v uplynulé sezoně debutoval v NHL. V základní části si připsal velice slušných šestnáct výher. Na šestadvacetiletého gólmana si Islanders ponechají práva další tři roky, přičemž mu vyplatí dohromady dvanáct milionů dolarů.

