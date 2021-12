Smrtící americký tandem? Jen na papíře. Snad si s Matthewsem jednou zahrajeme, doufá Kane

Jen si to představte, Patrick Kane rýsuje přihrávky, Auston Matthews zakončuje. Spolupráce trojnásobného vítěze Stanley Cupu s obhájcem Richardovy trofeje by jistě byla fantastickou záležitostí. I kvůli obdivu, který k sobě oba machři "made in USA" chovají. A přátelství, jež Kanea s Matthewsem spojuje. Jenže ani tentokrát se bok po boku nepředstaví, stejně jako v roce 2018 zůstane olympiáda bez hokejistů z NHL. "Bylo by úžasné mít Austona v mančaftu a případně si s ním zahrát," má jasno tahoun Chicaga.

Torontský snajpr se opět nepodívá na vrcholnou mezinárodní akci.

Od roku 2016, kdy stihl mistrovství světa i Světový pohár (v dresu severoamerického výběru do 23 let) se na této scéně nepředstavil. V Pekingu měl být hlavní zbraní Spojených států, jehož potenciální soupiska vypadala silnější než noha od kulečníku.

Ostatně Matthews byl mezi třemi hráči, kteří se dočkali říjnové nominace. Komu se dostalo stejné pocty? Sethu Jonesovi a, hádejte třikrát, Kaneovi. Ten mohl jet na olympijské hry už potřetí, v roce 2010 se výrazně podílel na zisku stříbrných medailí.

V té době byl mladičký, teď už se počítá mezi mazáky. O to víc jej mrzí, že se pod pět kruhů nepodívá a přijde o jednu z posledních šancí zabojovat o jednu z nejcennějších trofejí sportovního světa. "Měli bychom našlapaný kádr, o to větší zklamání to je," povídá.

"Nemyslím si, že za čtyři roky tomu bude jinak, ale do Pekingu jsem se fakt těšil. Chtěl jsem si užít spolupráci s novou generací amerických hráčů," dodává už tradičně nejproduktivnější hráč Blackhawks v rozhovoru pro NBC Sports.

Obzvlášť natěšený byl na souhru s Matthewsem, se kterým bývá během sezony v kontaktu a jehož za hokejové kvality velmi uznává. "Je to jeden z nejlepších hokejistů v NHL. Snad v budoucnu ještě dostaneme šanci si spolu zahrát na nějakém velkém turnaji."

Netřeba dodávat, že tahoun Maple Leafs měl hrát na olympiádě prvního centra USA, přičemž Kaneovi se rovněž předpovídal flek v elitní lajně. A samozřejmě v přesilovkovém komandu. Tak třeba v roce 2026 v italském Miláně, případně někdy dříve na Světovém poháru.

