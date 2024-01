Smůla Jacka Hughese pokračuje. Mimo prý bude týdny

Jack Hughes nemá od zranění pokoj. Američan je výjimečný hokejista, nicméně jestli mu něco nepřeje, je to jeho zdraví. Teď ho znovu zradilo, tým oznámil, že zranění v horní části těla se bude léčit v rámci týdnů.

Mladý útočník se zranil po nepříjemném pádu v závěru třetí třetiny pátečního utkání proti Chicagu Blackhawks.

"Bude to trvat týdny, ne měsíce," řekl v úterý trenér New Jersey Lindy Ruff. "Takže jeho pokrok budeme hodnotit týden po týdnu. Myslím, že to všichni musíme brát jako dobrou zprávu, že to není nic něžnějšího a nebude chybět měsíce. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet."

Dvaadvacetiletý hráč vede Devils se 45 body (15 gólů, 30 asistencí), přičemž ve 32 zápasech této sezony strávil na ledě v průměru 20:31 minut. Nedávno byl vybrán do Utkání hvězd NHL 2024. Vše je ale v trapu.

"Jack je samozřejmě frustrovaný z toho, že se zranil," pokrčil rameny Ruff. "Ale není to poprvé, co je zraněný. Musíme se s tím vypořádat a poradit si bez něj.“

Hughes, který už v sobotu nehrál při prohře 4:6 s Vancouverem, vynechal kvůli zranění v horní části těla už pět zápasů v listopadu.

Kromě Hughese chybí Devils obránci Dougie Hamilton (prsní sval) a Jonas Siegenthaler (chodidlo) a útočníci Timo Meier, Ondřej Palát (dolní část těla) a Tomáš Nosek (chodidlo).

"Pravděpodobně nejblíže návratu je Meier," řekl k tomuto tématu Ruff. "V omezené míře bruslí sám. Zatím s námi netrénoval a bude v tom pokračovat. Jsme opatrní. Dokud si nebudeme jistí, že je stoprocentně připraven, bude bruslit sám.“

Trenér ještě dodal, že byť je vidět pokrok, blízko to není. Potvrzuje to i fakt, že žádný ze zraněných hráčů s týmem neodcestuje na následující výjezd.

