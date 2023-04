Smůla pro Seattle. Hvězdy Colorada vzaly osud do svých rukou

Colorado Avalanche mají jednu věc, kterou Seattle Kraken nemají: superhvězdy. Ve třetím zápase to bylo velmi patrné. Trojice Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen a Cale Makar dala dohromady pět gólů a dovedla Avalanche k výhře 6:4. Kraken neměl na tyto tři hvězdy odpověď, a to zejména ve třetí třetině, kdy sledoval, jak si zmíněná trojice dělá, co chce.

Mikko Rantanen hovořil o tom, že Avalanche potřebují dobrý začátek. To se nestalo.

Po ztrátě Avs ve středním pásmu se Kraken dostal do útoku. Puk se dostal k Justinovi Schultzovi a jeho střelu usměrnil do sítě Jayden Schwartz. Potřetí v řadě se Kraken dostal do vedení jako první.

Nicméně do první pauzy stihlo Colorado zásluhou Comphera nejen vyrovnat, ale také otočit. A byl to první z momentů, který předznamenal, jak bude zápas vypadat. V obranném pásmu si MacKinnon obhodil Vince Dunna a vyrazil do úniku. Odpoutal se od Adama Larssona a rázem jel zcela sám proti Philippu Grubauerovi. Brankář, který s MacKinnonem dlouhá léta hrával, střelu na lapačku očekával, ale MacKinnon ho stejně překonal.

„Byl rozdílovým hráčem, kterého jsme očekávali ve velkých zápasech, v zápasech, které se musí vyhrát,“ vyzdvihl svého svěřence trenér Avalanche Jared Bednar. „Hrál s velkou rychlostí, velkou soutěživostí, tvrdě, a když dostal puk, bylo opravdu těžké ho zastavit.“

V prostředním dějství zvýšil vedení Makar, nicméně Seattle dokázal srovnat. Ve třetí třetině si tak znovu vzaly slovo největší hvězdy a obránci Kraken občas nevěděli, kde jim hlava stojí.

Během prvních čtyř a půl minut si Avalanche vybojovali dvougólový náskok, který se ukázal jako rozdílový. Slavit mohl Rantanen a opět MacKinnon, který podal opravdu působivý výkon. Finský střelec pak stav pojistil gólem do prázdné.

„Jsou to hráči světové třídy,“ řekl pak trenér domácích Dave Hakstol o MacKinnonovi, Rantanenovi a Makarovi. „Dnes jsme jim dali příliš mnoho času a prostoru, měli to až příliš snadné.“

