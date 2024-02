Smůla protržena! Každý mi říká, ať víc střílím, říká Slafkovský

Juraj Slafkovský se po období, kdy byl podroben kritice, zase vyhřívá na pomyslném výsluní. Jeho výkony se zlepšily a konečně přidává také tolik potřebnou produktivitu. Ještě mu není ani 20, ale nároky na draftovou jedničku (zvlášť v Montrealu) jsou neúprosné.

V roce 2022 se stal prvním slovenským hráčem vybraným z prvního místa draftu NHL, nyní je v polovině své druhé profesionální sezony v Montrealu Canadiens. Volbou na vrcholu draftu se stal částečně proto, že v předtím ukázal, že umí střílet góly bez větších potížích. To mu ale v NHL dlouho nešlo.

"Všichni," odpověděl na otázku, kdo všechno mu vyčítal absenci střelby. "Snažím se, ale někdy vidím někoho jiného a snažím se přihrát, abych pak zjistil, že to není nejlepší varianta. Asi musím být větší sobec.“

Snadněji se to řekne, než udělá, to je jasné. Očekávání na něj byla obří, nicméně během zraněními poznamenaného nováčkovského ročníku v Montrealu si Slafkovský připsal pouhé čtyři góly a šest asistencí v 39 zápasech. V této sezoně už tuto produkci zdvojnásobil, zatím má 22 bodů za devět branek a 13 asistencí.

Na jeho střele ale stále pracuje.

"Je to progres," řekl trenér Martin St. Louis, který se Slovákem velmi často pracuje. "V tomto směru se bude dál vyvíjet. Vždycky najdete způsob, jak se neustále znovu rozvíjet. U takhle mladého hráče je důležité, aby na střele pracoval každý den."

Slafkovský skóroval třikrát v posledních dvou zápasech, které se odehrály kolem přestávky na Utkání hvězd, a v St. Louis jsou rádi, že je jeho tvrdá práce odměněna góly. Slafkovsky si pomalu buduje takové sebevědomí, které mu, jak doufají spoluhráči, umožní přejít na další úroveň.

"Je na něm vidět, jak si věří," dodal útočník Jake Evans. "Oba poslední góly byly naprosto parádní. To je pro něj důležité, protože když máte takového hráče s takovou střelou, který získá sebevědomí, je to smrtící kombinace a týmu to hodně pomůže."

Dá se tedy čekat, že bude Slafkovský střílet čím dál víc. Podporují ho v tom i spoluhráči z lajny Cole Caufield a kapitán Nick Suzuki, který se do něj dokáže vcítit.

"Vzpomínám si, že jsem vždycky přihrát ostatním, ale když máte takové šance vystřelit, musíte toho využít," přikývl Suzuki. "Snažíme se mu chystat střelecké pozice, takže musí mít takové myšlení, aby všechno pálil na bránu. Přesně jako v posledních zápasech."

