Smutní Rangers: Skoro jsme je měli, došla šťáva

Jako by se jim zhroutil svět. Rangers po prvních dvou sériích, které skvělým způsobem otočili, zažili vlastní medicínu. V půlce třetího zápasu pro ně hrálo všechno. V sérii i třetím utkání vedli 2:0. Tampa Bay ale dokázala celý vývoj otočit. A Jezdcům zbyly oči pro pláč.

Byla to výmluvná situace. V pozápasových rozhovorech seděli na židlích Chris Kreider a Mika Zibanejad jako hromádky neštěstí. Dostat z nich kloudnou odpověď, to byl zázrak.

„Pořád si to nedokážu připustit. Nevím, nemám moc co říct. Je ve mně prázdno,“ soukal ze sebe slova švédský útočník.

„Prázdnota, smutek,“ dodal Kreider.

Rangers za sebou mají parádní sezonu. V základní části váleli a jen pár let poté, co vyhlásili přestavbu, se stali legitimními kandidáty na zisk největší trofeje. Se svým mladým jádrem budou kandidáty i v dalších sezonách, nicméně to jsou všechno řeči, které hráči po utkání jednoduše nevnímají.

„Není to lehké. Zamyslet se nad tím, co se nám vůbec povedlo. Určitě to časem doceníme, teď je to ale strašně těžké,“ dodal obránce Trouba.

Důležitý faktor? Únava. Rangers hráli v play off dvacet zápasů ve čtyřiceti dnech. Dvě vypjaté, sedmizápasové série. A nakonec bitva s nejlepším týmem posledních let. Blueshirts byli prostě fyzicky vyždímaní.

„Určitě se to ukázalo. V podstatě jsme neměli pauzu, došla nám šťáva. Kdybychom to dneska dali, měli bychom dva celé dny pauzu. To by bylo poprvé. Ale tak to prostě je,“ dodal trenér Gallant.

S tím ale moc nesouhlasil Zibanejad, možná ještě plný adrenalinu. „Únava nehrála roli,“ myslí si. „Takovéto zápasy chce hrát každý. Podle mě jsme měli mezi zápasy dost prostoru, s únavou to nemělo nic společného.“

Jak bylo řečeno, Rangers svůj úspěch ocení až později. Ještě loni se plácali pod trenérem Quinnem mimo play off, letos byli dva zápasy od finále. Jestli bude jejich progres pokračovat stanoveným tempem i nadále, nemusí se o budoucnost bát.

