Smutný konec zkušeného barda. Blues s ním ukončují kontrakt

St. Louis Blues a Brandon Saad směřují k vzájemnému ukončení smlouvy, uvádí Elliotte Friedman. Po této dohodě se zkušený útočník stane nechráněným volným hráčem a bude si moci vybrat nový tým. Znamená to však, že se dobrovolně vzdá více než 5 milionů dolarů, které mu ještě zbývaly z jeho současného kontraktu.

Generální manažer Doug Armstrong oznámil v úterý, že Blues umístili Saada na waivers. Třiatřicetiletý forvard je ve čtvrtém roce pětileté smlouvy na 22,5 milionu dolarů, kterou podepsal v roce 2021. Kontrakt s ročním platem 4,5 milionu dolarů mu zajišťoval 4,375 milionu na tuto sezonu a 3,625 milionu na příští ročník.

Saad v této sezoně tápe – v 43 zápasech zaznamenal pouhých 16 bodů (7+9). Přestože byl považován za možného kandidáta na výměnu, jeho plná klauzule o nevyměnitelnosti platí až do 1. července. Umístění na waivers tak otevírá cestu týmům, které by jej chtěly získat, aniž by mohl obchod blokovat. Pokud by byl nárokován jiným klubem, Blues nemohou ponechat žádnou část jeho platu.

Novinář David Pagnotta uvádí, že Saad byl ochotný svou klauzuli o nevyměnitelnosti zrušit, ale žádná výměna se nakonec neuskutečnila. Blues také neplánují nikoho povolat na jeho místo.

Ačkoli se Saad letos trápí, ještě v minulé sezoně patřil k solidním ofenzivním zbraním – odehrál všech 82 zápasů a vstřelil 26 gólů, což byla jeho druhá nejlepší sezona v kariéře. Celkově však jeho produktivita klesá, daleko jsou časy, kdy pravidelně sbíral 50 bodů ročně v dresech Chicaga a Columbusu.

Část jeho letošních problémů lze připsat výraznému propadu střelecké úspěšnosti. Zatímco loni měl těžko udržitelných 18,1 %, letos se pohybuje jen na 9,3 %, což je druhá nejhorší hodnota v jeho kariéře.

Saad, kterého si Chicago vybralo ve druhém kole draftu 2011, debutoval v NHL o rok později a dvakrát s Blackhawks vyhrál Stanley Cup (2013, 2015). Po druhém triumfu ho platový strop donutil odejít do Columbusu, odkud se o dva roky později vrátil zpět.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+