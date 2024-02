Smutný pohled. Sergačjov musel být odvezen na nosítkách

Michail Sergačjov, jeden z klíčových obránců Tampy Bay, se v zápase proti New York Rangers nepříjemně zranil. Dokonce ani nebyl schopný odjet z ledu sám, musela mu pomoct nosítka.

Zdálo se, že Sergačjovova levá noha se nepříjemně ohnula, když se ve druhé třetině pokoušel u pravého mantinelu zasáhnout útočníka Rangers Alexise Lafrenièra.

Ze zprvu nevinného zákroku se nakonec stala nepříjemná situace, kdy bylo očividné (a v hale i slyšitelné) jak moc cítí obránce Lightning bolest, nicméně při odvádění z ledu ukázal divákům palec nahoru.

"To bylo strašné. Bylo to hrozné," řekl Cooper, trenér Lightning. "Je mi ho strašně líto. Je jasné, že to náš tým na chvíli ovlivnilo. Takové věci jsou těžké.“

"Proč? Spoluhráči jsou druhá rodina, tráví s nimi skoro celý rok, to přesahuje hokej. Je to opravdu tvrdý kluk a emoce šly ven. Na klucích vám záleží. Bylo to jasné. Rangers na něm záleželo. Všichni vyklidili lavičku, aby se k němu sjeli podívat na led. Když dojde na takové věci, je to víc než jen hokej," dodal Cooper.

Smůla to byla i z dalšího hlediska, jelikož Sergačjov, který má v této sezóně na kontě 19 bodů (2 góly a 17 asistencí) ve 34 zápasech, hrál kvůli zranění v dolní části těla poprvé od 19. prosince.

"Bylo mi i špatně žaludku," přiznal kapitán Tampy Bay Steven Stamkos. "Sergej samozřejmě vynaložil spoustu času a úsilí, aby se vrátil po zranění, a vidět, jak se něco takového dost traumatického, je těžké. Je těžké se na to dívat."

Obránce Victor Hedman souhlasil. "Rozhodně," přikývl. "Samozřejmě, že si tím v minulosti prošlo několik dalších kluků, ale Sergej? První zápas po delší době absence a vidět ho v takových bolestech, to je těžké. Cítíte s ním a modlíte se za to nejlepší, ale očividně to nevypadá dobře."

Sám ruský obránce se následně fanouškům ozval na sociálních sítích: „Ach jo, proč zrovna já? Proč zrovna teď? Po všech těch vynechaných zápasech se vrátit a znovu se zranit, je to nespravedlivé, hrozné. Snažím se zůstat klidný a pozitivní, ale je to nemožné. Poté, co jsem udělal všechno správně, dostávám tohle. Vesmír je asi nepředvídatelný a má své vlastní plány, ale kašlu na vesmír. Vím, že se vrátím silnější. Vím, že budu hrát lépe než předtím, ale teď je to těžké. Každý bojujeme své vlastní bitvy a tohle je ta moje. Já vyhraju, vždycky vyhraju.“

Share on Google+