Už před začátkem série mezi Carolinou a Floridou bylo zřejmé, že některý (někteří) z bratrů Staalů bude zklamaný. Zatímco Eric a Marc se mohli po krasojízdě Panthers radovat z postupu do finále Stanley Cupu, na Jordana zbyl pomyslný Černý Petr. Navzdory zklamání však pro kapitána Caroliny práce nekončí. Musí totiž řešit svou budoucnost.

Čtyřiatřicetiletý rodák z Thunder Bay hraje za Carolinu od sezony 2012/13, kdy byl vytrejdován z Pittsburghu. Od té doby dres nezměnil a postupně se vypracoval až v kapitána Hurricanes, se kterými už v červenci 2012 podepsal desetiletý kontrakt, který začal platit od sezony 2013/14. Po vyřazení Caroliny z letošního play-off však kontrakt majitele prstenu pro vítěze Stanley Cupu z roku 2009 vypršel.

Staal si během těchto deseti let přišel na 60 milionů dolarů. Navzdory své důležitosti byl poměrně levným zbožím a trochu doplatil na to, že uzavřel tak velký kontrakt už v roce 2012. Sám hráč toho ale nelituje, s týmem se dokonale sžil a rád by v organizaci pokračoval.

Vzhledem k tomu, že Carolina má poměrně napjatý rozpočet, bude se muset nejspíš Staal trochu uskromnit a žádný královský plat i s ohledem na svůj věk nedostane. Hurricanes sice mají pod platovým stropem pro příští sezonu prostor 24 milionů, ale musí řešit brankoviště, mají tři chráněné volné hráče a kontrakt vypršel i dalším devíti členům kádru (bez započtení brankářů). Byť někteří v týmu pokračovat nebudou, shánět náhrady nemusí být levná záležitost. Vedení finalistů Východní konference zkrátka čeká spousta práce.

Staal by si však nerad hledal nové angažmá a byl by vděčný, kdyby s ním Don Waddell spolupráci prodloužil. Na nějaké zkoušení trhu s volnými hráči není kapitán Hurikánů vůbec zvědavý. „Chci tu zůstat, chci být součástí tohoto družstva,“ zdůraznil nechráněný volný hráč v noci na sobotu během rozhovoru po skončení sezony. „Miluji své spoluhráče i celou organizaci. Chci tu zakončit svou kariéru. Nemám v plánu nikam odcházet.“

To byl od Staala zcela jasný vzkaz celému vedení Caroliny. Zda by své nastavení mysli přehodnotil, kdyby novou smlouvu přeci jen nedostal, je v jeho případě nejisté. Doufá však, že k ničemu takovému nedojde. „Jsem tu už dost dlouho a není důvod nikam odcházet. Máme tu skvělou partu, skvělý tým. Bylo mi potěšením být tu lídrem a být součástí téhle party,“ dodal Staal, který v této sezoně naskočil do 81 zápasů, v nichž zaznamenal 17 branek a stejný počet asistencí. V play-off přidal 15 startů s bilancí 2+6.

Jordal Staal ovšem není jediný z klanu, který bude řešit v příštích týdnech svou budoucnost. Stejnou otázkou se totiž budou zabývat i jeho bratři Eric s Marcem, kterým po finále Stanley Cupu skončí smlouvy u Floridy. Oproti Jordanovi ale mají svou pozici o něco složitější - Marcovi je totiž 36 let a Ericovi dokonce 38. Oba ale v probíhající sezoně prokázali, že na NHL rozhodně mají. Navíc už letos hráli za veteránské minimum a platí u nich, že za málo peněz dokážou zahrát hodně muziky.

