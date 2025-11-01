Sniper Panthers pokořil třístovku! Reinhartovi na to stačilo 787 utkání

2. listopadu 15:32Jakub Ťoupek
Sam Reinhart, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, v nočním utkání s Dallasem skóroval, a tato branka zaokrouhlila jeho celkový počet na 300. Na výhru po 60 minutách to sice nestačilo, Florida ale v nájezdech zvládla získat bonusový bod.
Dvojka draftu 2014 měla slibný nástup do NHL. Už v prvních plných sezónách pravidelně Reinhart pokořoval hranici 40 bodů, jeho bodové maximum postupně rostlo, avšak po 6 sezónách u Sabres mu došla trpělivost.
Reinhart prohlásil, že nemá zájem být v týmu, který prochází rebuildem a Kevyn Adams ho byl nucen vyměnit. Nakonec jej poslal na Floridu za výběr v prvním kole a Devona Leviho.
„Vždy jsem byl připraven podepsat dlouhodobou smlouvu. Ale realita byla taková, že to vedlo až do bodu, kdy bylo nutné učinit určitá rozhodnutí. Bylo těžké opustit město, které vám za těch sedm let dalo tolik,“ prohlásil po trejdu.
A právě výměna na Floridu byla to nejlepší, co mohlo Reinharta potkat. Hned v první sezóně pokořil hranici bodu na utkání, výbornou produktivitu si držel i dál. Především jeho střelecký apetit rapidně vzrostl a v sezóně 23/24 vsítil v základní části dokonce 57 branek. Ani takový počet ale nestačil na trofej Maurice Richarda.
Po 5 sezónách na jihu USA má na svém kontě dva prsteny a ve svém 787. utkání v NHL vstřelil svůj jubilejní gól s pořadovým číslem 300. Sezónu 2025-26 začal na pozitivní vlně - 6 gólů ve 12 utkáních. K tomu přidal asistenci, 36 střel na branku, 14 hitů, 10 zablokovaných střel a hodnocení -3.
Sam Reinhart - Florida Panthers (6) pic.twitter.com/IfhksQNwBv
— NHL Goal Videos (@NHLGoalVideos) November 1, 2025
„Doufám, že jich ještě pár dám a snad 300 není číslo, kde se to zastaví. Je tady ještě spousta hokeje a je fajn vidět, že to tam padá,“ dodal po vítězném utkání s Dallasem.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.