Sobotní noc nabídne šest utkání. Úvodní buly bude vhozeno v jednu hodinu ranní

Blíží se další noc a s ní také další porce kanadsko-americké NHL. Na první souboj si budeme muset počkat až do jedné hodiny, avšak pro české fanoušky se bude jednat o velmi atraktivní duel mezi Bostonem a Washingtonem, ve kterém se představí hned několik Čechů. Celý noční program zakončí utkání mezi San Jose a Vegas, které bude vyhlížet páté vítězství v řadě.

01:00 Boston Bruins – Washington Capitals

Své čtvrté vzájemné utkání letošní sezóny sehrají hokejisté Medvědů a Capitals. Oba celky si v předchozích třech zápasech připsaly shodně čtyři body. V tabulce Východní divize je na tom zatím lépe hostující Washington, který je se třiceti získanými body po dvaadvaceti zápasech na první pozici. Medvědi získali doposud o tři body méně, ale mají také odehráno o dva zápasy méně. Tato bilance řadí Boston v současné chvíli na čtvrtou pozici ve velmi nabité a vyrovnané divizi. Forma hraje do karet Washingtonu, který bude vyhlížet už pátou výhru v řadě. Domácí se naopak budou snažit vylepšit svou nepříliš dobrou bilanci, kdy zvítězili pouze jednou z posledních čtyř pokusů.

Nejproduktivnějším hráčem Bostonu je zatím s čtyřiadvaceti kanadskými body. Zdárně mu s dvaceti, respektive devatenácti body sekundují Patrice Bergeron a David Pastrňák. V táboru Capitals se zatím bodově nejvíce daří Nicklasu Bäckströmovi, jenž má bilanci 10+15. Ruská mašina Alexandr Ovečkin je zatím mírně za očekáváním, když má na svém kontě v uvozovkách teprve sedm gólů.

02:00 Chicago Blackhawks – Tampa Bay Lightning

Nebude tomu ani 24 hodin od konce předchozího utkání mezi Blackhawks a Lightning a už spolu budou spolu svádět na ledě další souboje. Bude se jednat o čtvrtý střed těchto dvou celků v současném ročníku, přičemž v předchozích třech případech vždycky zvítězili hokejisté Tampy. Domácí Chicago je však velmi příjemným překvapením letošního ročníku, když se i bez několika zraněných opor nacházejí na čtvrté příčce Centrální divize, která zaručuje postup do play off. Tampa tradičně vítězí ve valné většině svých zápasů a není překvapením, že se s třiatřiceti body nachází v samotném čele tabulky. Lightning mají také skvělou formu, v dnešním utkání budou vyhlížet už sedmou výhru v řadě.

Ofenzívu Černých jestřábů zatím jednoznačně táhne Patrick Kane, který má na svém kontě už třicet pět kanadských bodů a nyní se nachází na druhém místě v tabulce bodování celé ligy. Chicago má v nejproduktivnější desítce ještě Alexe DeBrincata, kterému spolupráce s Kanem náramně svědčí. Na opačné straně se nejvíce daří dvojici Steven Stamkos – Victor Hedman, oba nasbírali shodně jedenadvacet bodů.

03:00 Arizona Coyotes – Minnesota Wild

Je skoro až neuvěřitelné, že Arizona sehraje v letošním ročníku vůbec první utkání proti Minnesotě. V tabulce se jedná o sousedy, když se domácí Coyotes nacházejí na páté pozici Západní divize, Minnesota je na tom o dva body lépe a nachází se na čtvrté pozici, která zaručuje postup do play off. Poslední vzájemné zápasy spolu týmy sehrály v roce 2019, když ve zmíněném roce třikrát za sebou zvítězili hokejisté Wild, a to výsledky 4:3, 3:2 a 8:5. Formu v posledních pěti zápasech mají oba týmy podobnou, takže ani z tohoto pohledu nejde určit většího favorita v tomto utkání.

Lídrem kanadského bodování v domácích řadách je Conor Garland a rovnými dvaceti body. Nejlepším střelcem je pak Christian Dvorak s devíti brankami. V Minnesotě se velmi dobře uvedl Kirill Kaprizov, který je s bilancí 6+11 nejproduktivnějším hráčem Wild.

03:00 Colorado Avalanche – Anaheim Ducks

Potřetí v rámci Západní divize se utkají v letošním ročníku hokejisté Avalanche a Ducks. V prvním případě byli úspěšnější hráči Colorada, kteří dokázali vyhrát v prodloužení. Ve druhém střetu byli úspěšnější naopak hokejisté Anaheimu, kteří na domácím ledě zvítězili poměrem 3:1. V tabulce je na tom o mnoho lépe Colorado, které je se ziskem pětadvaceti bodů na třetí příčce divize. Kačeři mají úplně jiné starosti, jelikož mají na svém kontě pouhých sedmnáct bodů a nacházejí se na samotném dnu divize.

Nejproduktivnějšími hráči domácích jsou útočníci Mikko Rantanen a Nathan MacKinnon. Oba zatím získali shodně dvaadvacet kanadských bodů. U hostů je lídrem této statistiky Maxime Comtois s bilancí 9+6.

03:00 Los Angeles Kings – St. Louis Blues

Hokejisté Los Angeles se v rámci letošní sezóny už popáté utkají s hráči St. Louis Blues. Poměrně překvapivě mají lepší bilanci Kings, kteří po prvním nezdaru zvládli tři následující zápasy po sobě, a vždy to bylo na domácím ledě Bluesmanů. Los Angeles má na svém kontě dvacet dva bodů, což pro ně momentálně znamená šestou příčku v tabulce Západní divize. Blues jsou na tom o poznání lépe, když s osmadvaceti body okupují druhou pozici za vedoucími Golden Knights. Také forma hovoří pro Bluesmany, kteří budou vyhlížet už čtvrtou výhru v řadě, zatímco Kings naopak svá poslední tři utkání prohráli.

Lídrem bodování v táboru Kings je bez většího překvapení Anže Kopitar s bilancí 4+20. Nejlepším střelcem je s jedenácti góly Dustin Brown. U hostů na metu dvaceti bodů dosáhli už tři hráči. Třiadvacet bodů má David Perron, o tři méně pak Jordan Kyrou a Ryan O’Reilly.

04:30 San Jose Sharks – Vegas Golden Knights

Noční program ukončí zápas mezi San Jose a Vegas. Souboj těchto dvou celku uvidíme teprve podruhé v současném ročníku, přičemž v prvním případě byli úspěšnější hokejisté Golden Knights, kteří si připsali dva body za výhru 3:1. Vegas je na první příčce Západní divize a svou dominanci potvrzují také výbornou formou v poslední době, když vyhráli už čtyřikrát v řadě. Žraloci jsou naopak až na sedmé pozici a budou se snažit o vylepšení své bilanci z poslední doby, kdy vyhráli pouze jedno utkání z posledních čtyř.

Lídrem Žraloků v bodování je jednatřicetiletý Logan Couture s devatenácti body. Couture je také nejlepším střelcem San Jose. V kádru Vegas se přes hranici dvaceti bodů přehoupl zatím pouze Mark Stone, nejlepším střelcem je však Max Pacioretty s deseti brankami.

