Šok a vztek. Kouč Ottawy poprvé promluvil o odchodu Tkachuka

5. srpna 9:00David Zlomek
Obchod, který rozvířil vody v celé NHL, zanechal v Ottawě hlubokou stopu. Když Senators v červnu vyměnili svého kapitána Bradyho Tkachuka do Floridy Panthers, byl to pro organizaci nečekaný úder. Hlavní kouč Travis Green se k senzačnímu obchodu poprvé veřejně vyjádřil v podcastu 100% Hockey a neskrýval, že ho žádost vlastní hvězdy o odchod zaskočila.
Green přiznal, že pocity po zjištění Tkachukovy touhy změnit dres byly smíšené. Od překvapení až po lehké naštvání.
„Bylo to asi tři nebo čtyři týdny po sezoně, co mě Steve Staios (generální manažer) zasvětil do situace. Jestli jsem byl překvapený? Samozřejmě! Byl klíčovou součástí týmu, kapitán. Když jsem do Ottawy přicházel, těšil jsem se, že ho budu trénovat. Byl jedním z důvodů, proč jsem tu práci vzal,“ netajil Green.
A pokračoval: „Má obrovskou zásluhu na tom, kam jsme se jako tým posunuli. Fakt se mi líbí, jakým směrem se ubíráme, on v tom hraje velkou roli. Takže když jsem se to dozvěděl, slovo ‚smutný‘ je ještě slabý odvar. Nemůžu mluvit za Bradyho, ale mě to prostě překvapilo. Jestli jsem naštvaný? Trochu jo. Ale na druhou stranu chápu, že hokej je i byznys a každý musí udělat svoje rozhodnutí. Nedá se nic dělat, člověk se s tím musí vyrovnat.“
Ačkoliv Ottawa přišla o svou tvář, generální manažer Staios nezahálel. Získanou volbu v prvním kole draftu obratem proměnil v příchod švédského šikuly Williama Eklunda ze San Jose a útok vyztužil i zkušeným Andrem Burakovským.
Trenér Senators je tak přesvědčený, že odchodem Tkachuka svět nekončí a že tým má stále obrovský prostor k růstu. Klíč k úspěchu pro nadcházející ročník vidí v mladém jádru. Hráči jako Tim Stützle, Jake Sanderson, Ridly Greig, Shane Pinto či Dylan Cozens podle něj ještě nedosáhli svého stropu.
„Máme spoustu mladých kluků, u kterých očekávám, že budou ještě lepší. Velká část našeho posunu bude vycházet právě z jejich zlepšení,“ uzavřel lodivod Ottawy.