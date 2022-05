Šok na Long Islandu. Kouč Trotz bez práce

Play-off v plném proudu, tisíce fanoušků sledují boje o to, kdo postoupí. Jinak se toho moc neděje. Ticho narušili až Islanders, kteří z ničeho nic vyhodili svého trenéra Barryho Trotze. Vysoce respektovaný trenér se tak rázem stává jedním z nejžhavějších zboží na trhu.

Obecně se vědělo, že Trotz na Long Islandu odvádí skvělou práci. S podceňovanými Islanders vyhrál pět sérií play-off. V posledních dvou letech byl dvakrát v semifinále, přičemž vypadl s pozdějšími vítězi z Tampy Bay.

Letos to však jeho týmu nešlo. Objektivně vzato, za nepostup do play-off mohla mimo jiné kupa zranění či dlouhá šňůra venkovních zápasů, kterou byli Islanders nuceni hrát kvůli dostavbě nové arény. „Rozhodnutí nepadlo primárně s ohledem na letošní sezonu,“ potvrdil generální manažer Lou Lamoriello.

Zároveň ale přesný důvod neodhalil. „S nikým jsem o tomto rozhodnutí nemluvil,“ dodal. „Rozhodl jsem se na základě zkušeností. Mám za to, že jsem udělal to, co bude pro budoucnost týmu nejlepší.“

Je jasné, že po Trotzovi teď bude velká sháňka. Devětapadesátiletý trenér patří mezi elitu svého řemesla, což dokazuje i třetí nejvyšší počet výher v historii. Před ním jsou pouze legendy Scotty Bowman a Joel Quenneville.

Tým, který se okamžitě začal s možným Trotzovým příchodem skloňovat, je Winnipeg. Ten se nachází v podobné situaci jako Islanders, když tam před několika lety přicházel. Solidní kádr, kterému se nedaří naplnit potenciál. Kdo jiný by ho měl pozvednout?

Trotz navíc pochází z městečka, které je od Winnipegu vzdálené tři hodiny. Na severoamerické poměry minimální vzdálenost. Na tamní univerzitě také rozbíhal svou trenérskou kariéru.

