Šok pro San Jose. Žraloci mohou zkompletovat Fantastickou čtyřku v čele s Celebrinim

6. května 18:00

Tomáš Zatloukal

Draftová loterie má dva vítěze. Torontské Maple Leafs, samozřejmě, a také San Jose Sharks! Vždyť kalifornský klub uspěl ve druhém slosování, čímž mu byla darována výsada vybrat celkovou dvojku letošní volenky talentů. V TOP4 budou Žraloci volit už počtvrté za sebou, přičemž v uplynulých letech si postupně vybrali výtečné borce s obrovským potenciálem. Willa Smitha, Macklina Celebriniho a Michaela Misu. Teď koukají na forvardy i beky.

"Rád bych řekl, že je za tím nějaký dobrý příběh, ale prostě jsme měli opravdu hodně štěstí a šla nám karta," glosuje GM Mike Greer, že San Jose bude počtvrté v řadě volit tuze vysoko.

Tuto základní části přitom už nezakončili Sharks hluboko v ligovém suterénu, do konkurentů se pořádně zakousli a dlouho bojovali o postup do play-off.

Ostatně za vše mluví čísla - na výhru ve druhém slosování měli až osmou největší šanci. 5,5 procenta činila. Přesto je to právě Grier, kdo bude mít na konci června šanci ukázat na borce číslo 2.

A nebo ne? "Jsem připravený naslouchat nápadům a návrhům," povídá. Nebrání se možnému trejdu hodnotného výběru. Zároveň ale už pokukuje po dostupných teenagerech, dumá nad tím, čí jméno případně vyřknout.

V Kalifornii tak mají příjemnou starost. Těžko s ní mohli počítat, ale dobrých zpráv není nikdy dost.

"Byl jsem z toho v šoku," popisuje Grier svou reakci na úspěch v loterii.

"Nikdy nevíte, jak se míčky odrazí, komu bude přát paní Štěstěna. Je to pro nás báječná situace a jsem si jistý, že naši skauti si odvedli své. K mání jsou centři, zadáci i křídla, spousta zajímavých možností, jak doplnit naše mladé jádro o dalšího perspektivního hráče,"  prohodil pro NHL.com.

Více se rozpovídal o dvou největších favoritech draftu. Ivaru Stenbergovi s Gavinem McKennou.

"Oba jsou velmi nadaní. Měl jsem šanci je sledovat poměrně podrobně poslední dva roky a můžu říct, že jsou s pukem opravdu dynamičtí. Oba umí vypálit i přihrát, což u mladých hráčů není vždy samozřejmost. Oni to zvládají - tvoří hru, mají na ledě přehled," míní.

Rád by eventuálně zase trefil jackpot, tak jako s Celebrinim, ze kterého vyrostla superstar kandidující na trofej Teda Lindsayho. 115 bodů, to je účet výjimečného Kanaďana v této sezoně.

Ofenzivní machr roste i ze Smitha, velkým příslibem je Misa. Dá Grier vzniknout pomyslné Fantastické čtyřce složené z hokejistů draftovaných v TOP4? Nic není ložené, jak sám podotkl, telefony zvedá... Jak byste v jeho kůži jednali vy?

