Šok v Edmontonu. Oilers chtějí pevnou ruku, na střídačku lanaří kontroverzní tvář

9. června 9:00David Zlomek
Edmonton chystá tah, který by mohl otřást celou NHL. Vedení Oilers po krachu v prvním kole play-off hledá nového hlavního trenéra a podle zámořských expertů má na radaru jméno, které vzbudilo pozornost snad u všech fanoušků. Zpět do hokejového kolotoče by se mohl vrátit kontroverzní Mike Babcock.
Zájem kanadského klubu je naprosto reálný. Uznávaný insider Elliotte Friedman potvrdil, že třiašedesátiletý stratég už dokonce napřímo jednal s majitelem organizace Darylem Katzem.
Klíčem k případnému spojení je ale pochopitelně kabina. A zdá se, že hvězdy Edmontonu s tímto třaskavým krokem souhlasí.
Po senzačním vyřazení od Anaheimu si totiž hlavní jádro týmu interně vyhodnotilo situaci s tím, že na střídačce bezpodmínečně potřebuje mnohem pevnější ruku. Bývalý kouč Kris Knoblauch, který sice tým v předchozích dvou letech dovedl až do finále Stanley Cupu, byl v květnu odvolán a klub teď hledá lídra.
Babcock podle zdrojů z ligy už stihl s vůdčími osobnostmi Oilers osobně promluvit. Ať už na těchto schůzkách zaznělo cokoliv, stačilo to k tomu, aby hráči smetli ze stolu jakékoliv případné námitky.
Celá věc má ale jeden obrovský háček. Návrat trenéra, který naposledy reálně odkoučoval zápas v listopadu 2019 v Torontu, musí schválit vyšší instance.
Babcock se sice v červenci 2023 dohodl na angažmá v Columbusu, ale rezignoval ještě před startem sezony. Zlomila mu vaz aféra propíraná v populárním podcastu Spittin' Chiclets, podle které kouč narušoval soukromí hráčů tím, že je nutil ukazovat osobní fotografie v mobilních telefonech. Tehdejší manažer Blue Jackets Jarmo Kekäläinen následně ve svém oficiálním prohlášení označil jeho najmutí za chybu.
Edmonton teď proto intenzivně jedná s Hráčskou asociací NHLPA. Podle novináře Darrena Dregera z TSN klub zjišťuje, zda ze strany hráčských odborů stále existují zásadní překážky k jeho návratu.
Pokud by asociace usoudila, že je nutné Babcockovu nedávnou minulost znovu prošetřit, celý proces by převzala do svých rukou samotná NHL. Ta navíc musí k jeho oficiálnímu jmenování připojit finální podpis, což se zatím nestalo a situace tak prozatím zůstává na mrtvém bodě.
Oilers se ocitli ve vyčkávacím módu i kvůli tomu, že jim nevyšel původní plán. Vedení prý projevilo eminentní zájem o Bruce Cassidyho, ale Vegas svým konkurentům nedalo povolení k jednání.
Pokud ostřílený majitel 700 výher v NHL a strůjce detroitského triumfu z roku 2008 nakonec zelenou od ligy přece jen dostane, rýsuje se už i podoba jeho realizačního týmu. Podle Pierra LeBruna by si mohl přivést jako asistenta D.J. Smithe, který v pondělí prohrál boj o místo hlavního kouče v Los Angeles s Peterem Laviolettem.