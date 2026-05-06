Šokující požadavek. Bobrovskij žádá od Floridy megakontrakt

20. června 13:00David Zlomek
Florida Panthers stojí před zásadním rozhodnutím, které určí nejbližší budoucnost klubu. Hrdina posledních let Sergej Bobrovskij se 1. července stane volným hráčem. Zkušený ruský brankář však podle zámořských zdrojů požaduje od vedení astronomickou víceletou smlouvu, která by ho v NHL bohatě zajistila až hluboko do hokejového důchodu.
Bobrovskij, který tým svými výkony dotáhl ke dvěma ziskům Stanley Cupu v letech 2024 a 2025, oslaví ještě před startem nadcházející sezony osmatřicáté narozeniny. Přesto podle experta Nicka Kypreose ze stanice Sportsnet požaduje od klubu šílené podmínky, v zámoří se šušká, že jeho požadavek se šplhá až na 42 milionů dolarů rozložených do šesti nebo sedmi let.
„Panthers se nadále soustředí na podpis Bobrovského, ale pokud jeho extrémně vysoké požadavky neklesnou, budou muset začít uvažovat o tom, kdo by mohl být jeho případnou náhradou,“ varuje Kypreos.
Požadavek na takto masivní a dlouhodobý kontrakt, který by gólmana vynesl s přehledem až do jeho pětačtyřiceti let, přichází po statisticky suverénně nejhorší sezoně jeho šestnáctileté kariéry v NHL. V nedávno skončeném ročníku zasáhl do 52 zápasů a zaznamenal 27 výher. Jeho úspěšnost zákroků se však propadla na nelichotivých 87,7 % s průměrem 3,07 inkasovaného gólu na zápas. Podle analytického portálu MoneyPuck navíc propustil o 12,2 gólu více, než se očekávalo, což ho řadí na tristní 90. místo mezi všemi 98 brankáři, kteří letos v NHL nastoupili.
Situaci pro Floridu dramaticky komplikuje fakt, že pro příští sezónu aktuálně nemají pod smlouvou vůbec žádného brankáře se zkušenostmi z nejlepší ligy světa. Na trh volných hráčů zamíří prvního července nejen Bobrovskij, ale i jeho náhradník Daniil Tarasov a třetí gólman Louis Domingue. Ani Tarasov, kterého Panthers získali loni z Columbusu, přitom organizaci svými čísly nevytrhl žádný trn z paty.
Pokud by Bobrovskij na svých absurdních požadavcích trval a z klubu nakonec odešel, zájem by údajně Florida mohla mít o Jordana Binningtona ze St. Louis, mnohem třaskavější variantou by pak byl pokus o zisk hvězdného Connora Hellebuycka z Winnipegu, kolem kterého aktuálně kolují zvěsti o možné žádosti o výměnu.