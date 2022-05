Šokující verdikt disciplinárky! Kapitán Minnesoty dostal za nechutný zákrok jen pokutu

Ukázkový příklad toho, co do hokeje nepatří. Jasný úmysl zranit soupeře. Nechutný zákrok. Úlet. Ostře reagují sociální sítě na faul Jareda Spurgeona. Minnesotský kapitán, známý čistou hrou, smyslem pro fair play a až holubičí povahou, předvedl zkrat, za který by se styděli i ti největší rabiáti. V závěru prvního mače se St. Louis klečel za Pavlem Bučněvičem, vzal hůl do obou rukou a surovým krosčekem se trefil do Rusových lýtek, možná kotníků. Bolí to jen číst. Stejný, ještě možná větší kiks ovšem předvedli rozhodčí a také disciplinárka NHL.

Jeho tým prohrával 0:4.

Doma, coby favorit. Takhle si začátek série rozhodně nemaloval.

Těžko se Spurgeonovi divit, že v něm bublala frustrace. Jenže lídr Wild si vztek vybil ostudným způsobem, kterým zklamal nejednoho ze svých příznivců a naštval hokejovou veřejnost. Bez úmyslu hrát puk se pokusil zranit protivníka.

"Ten záměr zranit Bučněviče už nemohl být patrnější, tohle je křišťálově čistý případ," napsal známý novinář Mark Lazerus z The Athletic, když viděl Spurgeonův manévr.

Nejen Lazeruse šokovaly následné reakce rozhodčích a Oddělení pro bezpečnost hráčů, tedy disciplinárky NHL. Spurgeon vyfasoval za ostrý krosček jen dvě minuty, načež unikl jakékoliv suspendaci. Dostal jen pokutu ve výši 5000 dolarů.

Na internetových diskuzích, ať už se bavíme o klasických sportovních webech nebo třeba twitteru, se strhla ohromná vlna nevole, nelibosti a odporu. Postarali se o ni fanoušci i novináři.

Třeba zmiňovaný Lazerus napsal: "Za jasný úmysl zranit soupeře dostal Spurgeon trest, který je ekvivalentem dvanáctidolarové pokuty pro běžného člověka." "Flastr" pro Spurgeona mu zkrátka přišel jako směšně mírné, neadekvátní potrestání.

Sám bek si sypal popel na hlavu, věděl, že udělal pořádný přešlap. "Rozhodně na sebe nejsem pyšný. Je to něco, co normálně nedělám, nepatří to ke mně. Byl jsem trochu frustrovaný a teď jsem rád, že je Bučněvič v pořádku."

Spurgeon si každopádně na záda nalepil terč, hráči Blues mu nic nedarují. Tahle série bude hodně vypjatá a plná emocí, o tom netřeba pochybovat.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+