Šoky v NHL! Sergačjov míří do Utahu, Hayes do Pittsburghu

Na nic nečekají generální manažeři v druhý den draftu. Tampa Bay se zbavila obránce Michaila Sergačjova, St. Louis zase vyměnilo Kevina Hayese.

Pořádnou bombou odpálila druhý draftový den Tampa Bay. Z ničeho nic totiž vyměnila svého dlouholetého beka Michaila Sergačjova.

Ruského obránce si nyní bude hýčkat Utah, který na oplátku poslal JJ Mosera, Conora Geekieho, sedmé kolo letošního draftu a druhé kolo roku příštího.

Zdá se to málo? Z prvního pohledu ano, nicméně vypadá to, že Lightning se hlavně snažili zbavit Rusova platu. Sergačjov má totiž plat 8,5 milionů dolarů ročně, a to ještě na dalších sedm let.

S tím, že Blesky chtějí oznámit podpis Victora Hedmana a domluvit se se Stevenem Stamkosem, se právě toto zdá být jako logické vysvětlení.

Dalším obráncem, který zamířil do Utahu, se stal John Marino z New Jersey.

Působiště mění také zkušený centr Kevin Hayes. St. Louis ho poslalo do Pittsburghu spolu s druhým kolem za budoucí vyrovnání.

